3 लाख रुपये का iPhone Duo ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल! धूल से जाम हुआ हिंज, स्क्रीन पर आई हरी लाइन

Apple का पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo इन दिनों अपनी कीमत और नए डिजाइन की वजह से चर्चा में है. लेकिन अब इस फोन को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जो इसे खरीदने की सोच रहे लोगों को परेशान कर सकती है. मशहूर टेक यूट्यूबर JerryRigEverything ने iPhone Duo का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया, जिसमें फोन धूल, स्क्रीन पर खरोंच और ज्यादा दबाव जैसी चुनौतियों को पूरी तरह झेल नहीं पाया. टेस्ट के दौरान फोन के हिंज में धूल पहुंच गई और बाद में स्क्रीन पर हरी लाइन भी दिखाई देने लगी.

और पढ़ें

यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि फोल्डेबल फोन की सबसे बड़ी खूबी ही उसकी मुड़ने वाली स्क्रीन होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर फोन की स्क्रीन और हिंज ही मुश्किल हालात में जवाब देने लगें, तो इतने महंगे फोन पर भरोसा कितना सही है?

धूल से जाम हुआ iPhone Duo का हिंज

JerryRigEverything ने अपने वीडियो में iPhone Duo को कई तरह के टेस्ट से गुजारा. सबसे पहले फोन को धूल और मिट्टी जैसी बारीक चीजों के संपर्क में लाया गया. इसके बाद फोन को खोलकर और बंद करके देखा गया कि उसके हिंज पर इसका क्या असर पड़ता है.

I've now seen 7 photos on 𝕏 and multiple videos on TikTok showing this exact issue on the iPhone Duo There is a defective part in the hinge causing pressure on the screen causing it to break in this exact way What is going on?? https://t.co/EWSWOADVc7 — Mike Rundle (@flyosity) October 24, 2026

टेस्ट में धूल फोन के हिंज के अंदर पहुंच गई. इसके बाद हिंज से अजीब आवाज आने लगी और फोन के दोनों हिस्सों को बंद रखने वाले मैग्नेट भी ठीक से काम नहीं कर पाए. नतीजा यह हुआ कि फोन पूरी तरह बंद होने में परेशानी दिखाने लगा.

Advertisement

यहां एक बात समझना जरूरी है. Apple ने iPhone Duo को IP68 रेटिंग दी है, जो धूल और पानी से बचाव का संकेत देती है. लेकिन इस टेस्ट में हिंज के अंदर धूल पहुंचने का मामला सामने आया. इसका मतलब यह नहीं कि IP68 रेटिंग बेकार है, बल्कि यह दिखाता है कि फोल्डेबल फोन के हिंज जैसे चलने वाले हिस्सों के लिए धूल अब भी परेशानी बन सकती है.

Looks like the iPhone Duo did not survive JerryRigEverything’s bend test 😬 https://t.co/IDovzeGXGH — Tech God (@tgod34748) October 24, 2026

MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक, iFixit ने भी फोन को खोलकर जांच की. उसके टेस्ट में भी कुछ धूल हिंज तक पहुंची और फोन खोलने-बंद करने पर आवाज आने लगी. हालांकि, iFixit को दूसरे कुछ फोल्डेबल फोन की तुलना में iPhone Duo के अंदर कम धूल मिली. इससे पता चलता है कि फोन धूल से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि हर हाल में इसके अंदर बड़ी मात्रा में धूल चली जाएगी.

खरोंच के मामले में कैसी रही स्क्रीन?

टेस्ट में iPhone Duo की बाहरी स्क्रीन ने बेहतर प्रदर्शन किया. इस पर खरोंच देखने के लिए इस्तेमाल किए गए Mohs स्केल के लेवल 7 पर निशान दिखने लगे. यह फोन की बाहरी स्क्रीन के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है.

Advertisement

लेकिन अंदर की बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन ज्यादा नाजुक निकली. इस पर लेवल 2 पर ही खरोंच के निशान दिखने लगे, जबकि लेवल 3 पर निशान और गहरे हो गए. उंगली के नाखून से जोर लगाने पर भी स्क्रीन पर स्थायी निशान पड़ सकते हैं.

the iPhone Duo has FAILED the JerryRigEverything durability test 🫪 https://t.co/5KtAcuWmXX — Holly - I like tech (@AnxiousHolly) October 24, 2026

इसका मतलब है कि फोन की अंदरूनी स्क्रीन को सामान्य कांच वाली स्क्रीन की तरह नहीं समझना चाहिए. फोल्डेबल फोन में स्क्रीन को मुड़ने लायक बनाने के लिए अलग तरह की परतों और तकनीक का इस्तेमाल होता है. इसलिए उस पर नाखून, तेज चीज या ज्यादा दबाव डालना नुकसान पहुंचा सकता है.

फोन की मैट नैनो-टेक्सचर कोटिंग कुछ निशानों को रोशनी में कम दिखाई देने में मदद करती है. लेकिन यह कोटिंग स्क्रीन को हर तरह की खरोंच से बचाने की गारंटी नहीं देती.

मोड़ने पर स्क्रीन पर आई हरी लाइन

टेस्ट का सबसे गंभीर हिस्सा तब सामने आया, जब फोन को पीछे की तरफ मोड़ने के लिए दबाव दिया गया. इस दौरान स्क्रीन पर एक चमकदार हरी लाइन दिखाई देने लगी. इसके बाद अंदर की स्क्रीन ने ठीक से काम करना बंद कर दिया.

यहां यह समझना जरूरी है कि फोन को उसकी सामान्य खुलने-बंद होने की दिशा के उलट मोड़ने की कोशिश की गई थी. यह रोजमर्रा के इस्तेमाल का तरीका नहीं है. इसलिए इस नतीजे से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सामान्य तरीके से फोन खोलने पर भी स्क्रीन जरूर टूट जाएगी.

Advertisement

The Apple Duo didn't pass the Jerry rigs everything test! A slight damage was seen on its panel when bent outwards. If given an option would you still buy it or prefer any other brand? https://t.co/cxi9U5bTfV — Khushiii 😺 (@khushii_yaar) October 25, 2026

हालांकि, इस टेस्ट का एक दूसरा पहलू भी है. फोन के हिंज में धूल पहुंचने और कुछ यूजर्स की स्क्रीन में जल्दी दरार आने की शिकायतें पहले से सामने आ रही हैं. ऐसे में ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की यह घटना और ध्यान खींचती है. अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि इन सभी मामलों की वजह एक ही है.

क्या iPhone Duo की स्क्रीन में पहले से भी आ रही हैं दरारें?

JerryRigEverything के टेस्ट से पहले भी कुछ iPhone Duo यूजर्स ने फोन की अंदरूनी स्क्रीन में दरार और चमकदार लाइन आने की शिकायत की थी. MacRumors और दूसरे टेक मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ यूजर्स ने दावा किया कि फोन खरीदने के कुछ घंटों के भीतर ही स्क्रीन पर समस्या आ गई.

एक यूजर ने बताया कि उसने फोन को करीब 20 बार से भी कम खोला था, तभी हिंज के पास कुछ अटकने जैसा महसूस हुआ और आवाज आने के बाद स्क्रीन पर दरार दिखाई दी. कुछ दूसरे मामलों में भी स्क्रीन के बीच, यानी मोड़ वाली जगह के पास, खराबी की तस्वीरें सामने आईं.

इन शिकायतों की संख्या और असली वजह अभी साफ नहीं है. यह भी तय नहीं है कि समस्या किसी खास यूनिट में है, हिंज के डिजाइन से जुड़ी है या कुछ और कारण हैं. इसलिए शुरुआती शिकायतों को पूरे iPhone Duo मॉडल की खराबी का पक्का सबूत मानना जल्दबाजी होगी.

Advertisement

iFixit ने भी हिंज को लेकर जताई चिंता

iFixit ने iPhone Duo को खोलकर उसके अंदर के हिस्सों की जांच की. इस जांच में उसने हिंज के आसपास के डिजाइन और स्क्रीन को सहारा देने वाले हिस्सों पर ध्यान दिया. शुरुआती शिकायतों में स्क्रीन पर नुकसान जिस जगह दिखा, वह हिंज के अंदर मौजूद कुछ हिस्सों के आसपास के इलाके से मेल खाता है.

iFixit ने कुछ संभावित कारण भी बताए. मसलन, हिंज का बीच वाला सपोर्ट बार अगर ठीक से पीछे न हटे, तो फोन बंद होते समय स्क्रीन पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है. एक दूसरी संभावना हिंज की गाइड रेल से जुड़ी है, जो फोन को मोड़ते समय उसके हिस्सों की मूवमेंट को कंट्रोल करती है.

स्क्रीन टूट गई तो कितना खर्च आएगा?

iPhone Duo की कीमत पहले ही इसे आम खरीदारों से दूर रखती है. ऐसे में इसकी स्क्रीन की मरम्मत का खर्च भी चिंता बढ़ा सकता है. भारत में फोन की अंदरूनी स्क्रीन बदलवाने का खर्च करीब 1,49,900 रुपये बताया गया है. बाहरी स्क्रीन रिपेयर के लिए करीब 42,900 रुपये का खर्च बताया गया है.

यानी अंदर की स्क्रीन में बड़ी खराबी आने पर मरम्मत का बिल किसी महंगे स्मार्टफोन की कीमत के बराबर हो सकता है. हालांकि, असल खर्च फोन की जांच, नुकसान की प्रकृति और लागू वारंटी या बीमा पर निर्भर करेगा.

Advertisement

अगर फोन में सामान्य इस्तेमाल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी खराबी आती है, तो वारंटी के तहत मदद मिल सकती है. लेकिन गिरने, गलत तरीके से मोड़ने या किसी बाहरी वजह से हुए नुकसान का मामला अलग हो सकता है.

---- समाप्त ----