scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सर, मत जाइए... टीचर के ट्रांसफर की खबर सुन फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, 19 साल से करवा रहे थे पढ़ाई 

शिक्षक और बच्चों के बीच का रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता. कई बार शिक्षक बच्चों के इतने करीब हो जाते हैं कि उनसे बिछड़ने का ख्याल भी उन्हें इमोशनल कर देता है.  ऐसा ही नजारा चुराह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मांजू में देखने को मिला. यहां शिक्षक नरेंद्र खन्ना के तबादले की खबर सुनकर बच्चे फूट-फूटकर रोने लगे. अपने प्रिय शिक्षक से बिछड़ने के दुख में बच्चों की आंखें नम हो गईं. 

Advertisement
X
रोने लगे बच्चे.
रोने लगे बच्चे.

स्कूल में बच्चों का अपने टीचर से लगाव होना आम बात है, लेकिन जब वही शिक्षक सालों तक उनका साथ निभाए, तो उससे बिछड़ना आसान नहीं होता.  रोज क्लास में पढ़ाना, बच्चों की गलतियों को सुधारना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना. धीरे-धीरे ये छोटी-छोटी बातें एक गहरा रिश्ता बना देती हैं. ऐसा ही एक मामला चुराह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मांजू में देखने को मिला. यहां शिक्षक नरेंद्र खन्ना के तबादले की खबर सुनते ही बच्चे फूट-फूटकर रोने लगे. 

बता दें कि नरेंद्र खन्ना पिछले 19 सालों से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे. इतने लंबे समय तक विद्यार्थियों के बीच रहने के कारण उनके साथ बच्चों का गहरा जुड़ाव हो गया था. उन्होंने बच्चों को पढ़ाई कराने के साथ उनके व्यक्तित्व को निखारने और भविष्य संवारने में भी भूमिका निभाई. यही वजह है कि उनके तबादले की खबर सुनकर विद्यार्थी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए. 

19 साल में बना गहरा रिश्ता

सम्बंधित ख़बरें

कितने पढ़े-लिखें हैं अनिरुद्ध और काव्या.
केवल शादी नहीं, अनिरुद्ध और काव्या की डिग्रियां भी हैं चर्चा में 
दिल्ली की रामलीला में स्कूल के बच्चे निभाते हैं सभी किरदार. (Photo: ITG)
राम बने आर्यन, सीता बनीं साध्वी... रामलीला में बच्चे निभा रहे हर किरदार
AI को लेकर क्या बोलें जेपी मॉर्गन के CEO? (Photo: Reuters)
4 दिन काम, 2.5 करोड़ तक कमाई! AI पर JPMorgan CEO की भविष्यवाणी
पानी की टंकी का बिजनेस कराएगा अच्छी कमाई.
वन टाइम इन्वेस्टमेंट, हर महीने ₹50 हजार की कमाई! चर्चा में है ये बिजनेस
UN दे रहा है इन युवाओं को नौकरी. (Photo: Pixabay)
32 साल से कम है उम्र, नहीं है अनुभव, UN दे रहा है युवाओं को नौकरी

आमतौर पर सरकारी नौकरी में तबादला सेवा का अहम हिस्सा होता है. शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं. लेकिन जब किसी शिक्षक का बच्चों के साथ सालों का लगाव हो जाता है, तो उनसे विदाई लेना आसान नहीं हो पाता है. लेकिन अपने विद्यार्थियों के दिलों में जगह बना पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता. मांजू स्कूल के बच्चों की आंखों से छलके आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि नरेंद्र खन्ना ने अपने लंबे सेवाकाल में विद्यार्थियों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया, जो केवल कक्षा की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा. 

Advertisement

पढ़ाई के साथ बच्चों से जुड़ाव

एक शिक्षक की भूमिका सिर्फ किताबों ज्ञान तक सीमित नहीं होती. वह बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें सही दिशा दिखाता है. नरेंद्र खन्ना के साथ विद्यार्थियों का जुड़ाव भी इसी रिश्ते को दिखाता है. मांजू स्कूल में बच्चों की भावुक प्रतिक्रिया ने शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच बने स्नेह और विश्वास को सामने ला दिया. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कॉलोनी में हो रहा था गरबा... आवाज सुनकर पहुंच गए जापान के न्यूक्लियर एक्सपर्ट, लोगों के साथ जमकर थिरके |
    5 दिन... ₹3.65 लाख करोड़ की कमाई, TCS से रिलायंस तक का गदर |
    शीतला माता मंदिर के पास बेकाबू ट्रक ने श्रद्धालुओं को रौंदा, 13 लोगों की मौत |
    तेलंगाना: कॉलेज में डांडिया इवेंट के दौरान हादसा, छात्रा की मौत, कई घायल |
    कोलकाता पंडाल भगदड़ में बड़ा खुलासा, इन वजहों से गई 19 लोगों की जान |
    ₹5 हजार का एयर प्यूरीफायर दिल्ली के जहरीले प्रदूषण को देगा मात या होगा फेल? |
    ग्वालियर में बेकाबू ट्रक ने दर्जनों श्रद्धालुओं को कुचला, 15 लोगों की मौत |
    NZ दौरे से ठीक पहले रणजी ट्रॉफी में शुभमन गिल फ्लॉप, सिर्फ 1 रन बनाकर हुए OUT, बढ़ी फैन्स की टेंशन |
    कोलकाता के पूजा पंडाल में मची भगदड़, बिहार की युवती की मौत |
    जानलेवा 'कलाकारी'! दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर हादसों की वजह ये पेंटिंग?
    Advertisement