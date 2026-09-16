Antilia Ganesh Utsav: एंटीलिया में बाप्पा की भक्ति में झूमीं नीता अंबानी, 'डांस' का INSIDE VIDEO वायरल!

Nita Ambani Dance Video: मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है. गणपति बाप्पा के स्वागत के लिए अंबानी परिवार ने इस बार भी भव्य तैयारियां की हैं. बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां इस खास जश्न का हिस्सा बनीं. 'एंटीलिया चा राजा' के गणेश उत्सव की बहुत सी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसी बीच एंटीलिया के अंदर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नीता अंबानी गणपति बाप्पा की भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं.

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वीडियो में नीता अंबानी पूजा स्थल पर मेहमानों और पंडितों के बीच नजर आती हैं. आरती और भजनों की धुन के बीच वो मुस्कुराते हुए ताली बजा रही हैं और बेहद खूबसूरत अंदाज में डांस करती दिख रही हैं. बाप्पा के स्वागत की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है. नीता अंबानी का ये अंदाज खूब वायरल हो रहा है.



बाप्पा की भक्ति में झूमती दिखीं नीता अंबानी

वायरल वीडियो में नीता अंबानी गणपति बाप्पा के सामने पूरे उत्साह के साथ झूमती नजर आ रही हैं. उन्होंने गणपति बाप्पा का स्वागत करने के लिए धीमे-धीमे डांस किया. कभी वो ताली बजाती हैं तो कभी हाथों से ट्रेडिशनल डांस स्टेप्स करती दिखाई देती हैं. उनके चेहरे पर बाप्पा के आने खुशी साफ नजर आ रही है. त्योहार के मौके पर नीता अंबानी का यह खुशनुमा अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है.

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पिंक साड़ी में दिखा नीता अंबानी का रॉयल अंदाज

गणेश उत्सव के लिए नीता अंबानी ने बेहद खूबसूरत पिंक शेड की सिल्क साड़ी पहनी थी. साड़ी का पेस्टल पिंक कलर उनके लुक को सॉफ्ट और एलिगेंट टच दे रहा था, जबकि इसके साथ पहना गया ब्राइट मजेंटा ब्लाउज पूरे लुक में खूबसूरत कंट्रास्ट जोड़ रहा था. नीता अंबानी की साड़ी को खूबसूरत बनाने के लिए उस पर बारीक बूटी वर्क किया गया था.

नीता अंबानी ने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को बेहद शाही जूलरी के साथ पूरा किया. उनके गले में नजर आ रहा मल्टी-लेयर डायमंड नेकलेस खास तौर पर लोगों का ध्यान खींच रहा था. कई लेयर वाले इस हैवी नेकलेस में फ्लोरल डिजाइन वाले बड़े डायमंड पेंडेंट नजर आ रहे थे. इसके साथ उन्होंने मैचिंग डायमंड ईयररिंग्स और कंगन पहने थे.

फूलों से सजे जूड़े ने बढ़ाई खूबसूरती

नीता अंबानी ने अपने बालों को लो बन में स्टाइल किया था और जूड़े को खूबसूरत फूलों से सजाया था. गुलाबी और सफेद फूलों से सजा उनका हेयरस्टाइल साड़ी के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था. माथे पर गोल लाल बिंदी और सटल मेकअप ने उनके पूरे इंडियन लुक को कंप्लीट किया.

नीता अंबानी के डांस ने जीता सबका दिल

अंबानी परिवार के गणेश उत्सव से सामने आने वाली हर झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती है, लेकिन नीता अंबानी का ये वीडियो थोड़ा अलग है. इसकी वजह उनका रॉयल लुक ही नहीं, बल्कि बाप्पा की भक्ति में उनका खुलकर झूमना भी है. वीडियो पर लोग नीता अंबानी के डांस, उनकी मुस्कान और पूरे ट्रेडिशनल अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. गणपति उत्सव के इस खास मौके पर उनका ये भक्ति से भरा अंदाज एंटीलिया की भव्यता के बीच एक बेहद खूबसूरत पल बन गया है.

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