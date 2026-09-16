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UP में VIP सिक्योरिटी होगी हाईटेक, एडवांस हथियारों की खरीद को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने VIP सुरक्षा बलों को नए और एडवांस हथियारों से लैस करने का फैसला लिया है. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत गनरों के लिए 800 9mm सब-मशीन गन, PAC की महिला वाहिनियों के लिए 373 पिस्टल और 90 असॉल्ट राइफलें शामिल की जाएंगी. सरकार ने इस खरीद के लिए कुल 7.59 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है.

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यूपी में वीआईपी सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए एडवांस हथियार लाए जा रहे हैं. (Photo- Pexels)
यूपी में वीआईपी सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए एडवांस हथियार लाए जा रहे हैं. (Photo- Pexels)

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कानून-व्यवस्था और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत VIP सिक्योरिटी में तैनात गनरों, PAC की महिला वाहिनियों और विशेष सुरक्षा बल (SSF) को नए और एडवांस हथियारों से लैस किया जाएगा.

राज्य में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में तैनात गनरों के पुराने और पारंपरिक असलहों को बदलने का फैसला लिया गया है. अब गनरों को एडवांस 9mm सब-मशीन गन सौंपी जाएगी. इसके लिए सरकार 800 9MM सब-मशीन गन और 2.56 लाख कारतूस खरीदने जा रही है. 

इन हथियारों और कारतूसों की खरीद पर कुल 5.59 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. PAC की नवगठित तीन महिला वाहिनियों को भी हाई-टेक सिक्योरिटी टूल्स से लैस किया जाएगा.

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इन तीनों वाहिनियों के लिए 373 एडवांस पिस्टल और 90 असॉल्ट राइफलें खरीदी जाएंगी. सरकार ने इस खरीद के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर दी है.

राम मंदिर समेत संवेदनशील जगहों पर स्नाइपर तैनाती

अयोध्या स्थित राम मंदिर, रैपिड रेल (RRTS), लोकभवन, मेट्रो स्टेशन और इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे ज्यादा संवेदनशील और हाई-सिक्योरिटी वाल की जगहों की सुरक्षा सख्त की जाएगी. इसके लिए विशेष सुरक्षा बल (SSF) में स्नाइपर्स की तैनाती की जा रही है.

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सरकार ने 3 एडवांस स्नाइपर राइफलों की खरीद को मंजूरी दी है, जिनमें से हर राइफल की कीमत लगभग 10.76 लाख रुपये है. इसके अलावा सुरक्षा जांच और निगरानी के लिए 14 टेलीस्कोपिक सर्च मिरर भी खरीदे जाएंगे.

यह भी पढ़ें: बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका, यूपी में 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू

'विध्वंसक' स्नाइपर राइफल की खासियतें

खरीदे जाने वाली ये स्नाइपर राइफल बेहद घातक और 'विध्वंसक' कैटेगिरी की है. ये एक भारी क्षमता वाली मल्टी-कैलिबर राइफल है, जिसे जरूरत के मुताबिक 12.7mm, 14.5mm और 20mm कैलिबर में इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसकी प्रभावी रेंज कैलिबर के आधार पर 1,300 मीटर से 2,300 मीटर तक है. इसका कुल वजन लगभग 25 से 29 किलोग्राम है. इसका इस्तेमाल बंकरों, हल्के बख्तरबंद वाहनों, रडार सिस्टम और अहम सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को भेदने के लिए किया जाता है.

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