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दिल्ली में गोल्डी बराड़ के नाम पर महिला से मांगी गई ₹200 करोड़ की फिरौती, स्पेशल सेल जांच में जुटी

दिल्ली के सिविल लाइन्स में 50 साल की महिला ने गोल्डी बराड़ के नाम पर ₹200 करोड़ की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया है. पुलिस और स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही हैं. पढे़ं पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में रहने वाली 50 साल की एक महिला ने फिरौती के लिए धमकी भरे कॉल आने का दावा किया है. महिला के मुताबिक, पिछले हफ्ते से उसे अलग-अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं. कॉल करने वाले ने खुद को फरार गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का साथी बताया और ₹200 करोड़ की फिरौती मांगी. पुलिस के मुताबिक, महिला का परिवार दिल्ली-NCR में रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा है. महिला ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है, जिसके आधार पर सिविल लाइन्स थाने में FIR दर्ज की गई है.

7 सितंबर को आया था पहला कॉल

महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे पहला धमकी भरा कॉल 7 सितंबर को आया था. कॉल करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ के लिए काम करने वाला बताया. महिला का आरोप है कि फोन करने वाले ने उसे और उसके पति को धमकी दी. इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर ₹200 करोड़ की मांग की. महिला के मुताबिक, बाद में उसे एक विदेशी नंबर से भी कॉल आया. इस कॉल पर फोन करने वाले ने उसे जान से मारने की धमकी दी.

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विदेशी नंबर से आए कॉल की जांच

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, महिला की शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन्स थाने में FIR दर्ज की गई है. यह मामला आपराधिक धमकी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस विदेशी नंबर और कॉल करने वाले की पहचान की जांच कर रही है. मामले की जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी शामिल किया गया है.

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उत्तर दिल्ली की डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से विदेशी नंबर से फिरौती मांगने की शिकायत मिलने पर सिविल लाइन्स थाने में FIR दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा रही है. साथ ही, फिरौती के लिए मांगी गई रकम का भी पता लगाया जा रहा है.

फिरौती की रकम को लेकर जांच

पुलिस के मुताबिक, महिला ने पूछताछ के दौरान फिरौती की रकम के बारे में अलग-अलग जानकारी दी है. इसी वजह से जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि आरोपी ने वास्तव में कितनी रकम मांगी थी. शुरुआती जानकारी में ₹200 करोड़ की मांग किए जाने का दावा किया गया है. पुलिस ने अभी इस रकम की पुष्टि नहीं की है. अधिकारियों के मुताबिक, कॉल करने वाले की पहचान और धमकी के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

ससुर की मौत के बाद पारिवारिक विवाद

पुलिस के मुताबिक, महिला के परिवार का दिल्ली-NCR में रियल एस्टेट का कारोबार है. महिला के पास सिविल लाइन्स इलाके में पुश्तैनी संपत्ति भी है. अधिकारियों ने बताया कि ससुर की मौत के बाद महिला का परिवार फिलहाल एक पारिवारिक विवाद से गुजर रहा है. पुलिस इस विवाद से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक पारिवारिक विवाद और फिरौती के लिए आए कथित कॉल के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है.

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गोल्डी बराड़ सिंडिकेट का नाम

गोल्डी बराड़ भारत में वांछित अपराधी है और उसके कनाडा में रहकर लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट चलाने की जानकारी सामने आती रही है. इस मामले में महिला ने कॉल करने वाले पर बराड़ का साथी होने का दावा किया है. पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि कॉल करने वाले का वास्तव में गोल्डी बराड़ या किसी अन्य गिरोह से कोई संबंध है या नहीं.

अधिकारियों ने इसे दिल्ली-NCR में इस सिंडिकेट से जुड़ी सबसे बड़ी फिरौती मांगों में से एक बताया है. एक अन्य पुलिस जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में अब तक मांगी गई यह सबसे बड़ी फिरौती की रकम हो सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

गोल्डी बराड़ ने 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा भी किया था. निज्जर की एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गोल्डी बराड़ का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रहा है. फिलहाल दिल्ली के सिविल लाइन्स में महिला को कथित तौर पर मिली धमकी के मामले की जांच जारी है.
 

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