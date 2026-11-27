Margashirsha Purnima 2026: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को पूजा-पाठ, व्रत और दान-पुण्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है. साल के आखिरी महीने दिसंबर में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. वहीं, पवित्र नदी में स्नान और जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा भी कहा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं दिसंबर में मार्गशीर्ष पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, स्नान-दान के लिए शुभ समय क्या रहेगा और इस दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए.

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कब है मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि 23 दिसंबर 2026, बुधवार को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर शुरू होगी. इस तिथि का समापन 24 दिसंबर 2026, गुरुवार को सुबह 6 बजकर 57 मिनट पर होगा. उदया तिथि और धार्मिक परंपराओं के अनुसार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 23 दिसंबर को रखा जाएगा. इसी दिन पूजा-पाठ और व्रत से जुड़े धार्मिक कार्य किए जाएंगे.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2026 स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना विशेष फलदायी माना जाता है. इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने की परंपरा है.

- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:21 बजे से 6:16 बजे तक

- प्रातः संध्या मुहूर्त: सुबह 5:48 बजे से 7:11 बजे तक

- राहुकाल: दोपहर 12:20 बजे से 1:45 बजे तक

- चंद्रोदय का समय: शाम 4:41 बजे

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राहुकाल में शुभ कार्यों से बचना चाहिए. हालांकि, स्नान-दान के लिए सुबह का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है.

क्यों खास मानी जाती है मार्गशीर्ष पूर्णिमा?

हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय महीना माना गया है. श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि महीनों में वे मार्गशीर्ष हैं. इसी वजह से इस महीने की पूर्णिमा का भी विशेष धार्मिक महत्व है.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर व्रत, पूजा और दान करने से विशेष पुण्य मिलता है. इसे बत्तीसी पूर्णिमा कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का फल सामान्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक प्राप्त होता है. इसे मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहा जाता है.

इस दिन भगवान विष्णु और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देने का विधान है. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कैसे करें पूजा?

1. पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें.

2. स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें.

3. पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें.

4. भगवान गणेश की पूजा से शुरुआत करें. इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, चंदन, तुलसी दल और फल अर्पित करें.

5. माता लक्ष्मी को लाल फूल और चुनरी चढ़ाएं.

6. भगवान विष्णु के मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.

7. इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और व्रत रखना भी शुभ माना जाता है.

8. शाम को मंदिर, तुलसी के पौधे और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

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मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किन चीजों का करें दान?

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, चावल, गेहूं, गुड़ और कंबल का दान करना शुभ माना जाता है. सर्दियों के मौसम को देखते हुए जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल देना भी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी पुण्यकारी माना जाता है.

पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा का महत्व

पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में दिखाई देता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 4 बजकर 41 मिनट पर होगा. चंद्रोदय के बाद जल में अक्षत और फूल डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं.

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