हरियाणा के सोनीपत में पति-पत्नी के बीच तलाक को लेकर चल रहा विवाद अब गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है. नेशनल हाईवे के पास स्थित एक निजी सोसाइटी में रहने वाले नवीन राणा ने अपनी पत्नी कनिका पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है. नवीन का कहना है कि हमले में वह घायल हो गए, जबकि पत्नी उनके 7 साल के बेटे को लेकर कार से वहां से चली गई. फिलहाल नवीन का सोनीपत के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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नवीन राणा के मुताबिक, उनकी शादी साल 2018 में कनिका से हुई थी. दोनों का एक 7 साल का बेटा है, जो उनके साथ ही रहता है. नवीन का आरोप है कि उनकी पत्नी तलाक लेना चाहती है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था.

मंदिर से लौटते ही चाकू से हमले का आरोप

नवीन ने बताया कि वह सुबह अपने बेटे के साथ मंदिर गए थे. वहां से लौटकर जैसे ही घर पहुंचे, पत्नी ने कथित तौर पर उन पर चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान दोनों के मोबाइल फोन भी नीचे गिर गए.

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नवीन का आरोप है कि घटना के बाद कनिका उनके बेटे को साथ लेकर कार से निकल गई. उन्होंने यह भी दावा किया कि घर से निकलते समय कार की टक्कर भी हुई.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद घायल नवीन राणा को सोनीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. पति की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

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