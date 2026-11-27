पहाड़ में सड़क सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं होती. यह बच्चों के स्कूल पहुंचने, मरीजों को अस्पताल ले जाने और रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने का जरिया भी होती है. लेकिन कई गांव ऐसे हैं, जहां सड़क का इंतजार सालों तक खत्म नहीं होता. कभी मांग उठती है, कभी आंदोलन होता है और कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं.

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उत्तराखंड के चमोली में इंतजार करते-करते एक गांव के लोगों ने खुद ही रास्ता बनाने का फैसला कर लिया. यहां ग्रामीणों ने न किसी सरकारी मशीन का इंतजार किया और न ही काम शुरू होने की तारीख का. महिला, पुरुष और युवा सभी अपने औजार लेकर सड़क बनाने के लिए मैदान में उतर गए.

मामला कर्णप्रयाग ब्लॉक की मोली-रोइंठा ग्राम सभा का है. यहां के ग्रामीणों ने सामूहिक मेहनत से करीब 3 किलोमीटर 200 मीटर यानी 3.2 किलोमीटर सड़क बनाने का टारगेट रखा है.

गुरुवार को गांव में सड़क बनाने की शुरुआत किसी सामान्य काम की तरह नहीं हुई. पूरा माहौल उत्सव जैसा था. ग्रामीण ढोल-दमाऊ और नगाड़ों के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचे. किसी के हाथ में गैंती थी तो किसी के हाथ में फावड़ा.

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ग्राम प्रधान कुसुम देवी पुंडीर के नेतृत्व में पहले विधिवत भूमि पूजन किया गया. इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया. इस मुहिम में सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं और युवा भी शामिल हुए. महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के सदस्यों ने भी श्रमदान शुरू किया. गांव के लोगों ने मिलकर सड़क निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली.

महिलाएं भी पीछे नहीं, सभी ने मिलकर उठाए औजार

इस पहल की खास बात यह है कि इसमें गांव के लगभग हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं. महिलाएं, पुरुष और युवा सभी शामिल हैं. ग्राम प्रधान कुसुम देवी पुंडीर और ग्रामीण अवतार सिंह पुंडीर सहित कई लोग मौके पर थे. गांव वालों का मकसद है कि सामूहिक मेहनत से गांव तक सड़क बनाने का सपना पूरा किया जा सके.

ग्रामीणों की यह पहल पहाड़ के गांवों में एकजुटता और खुद आगे बढ़कर काम करने की मिसाल है. हालांकि, 3.2 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा करना आसान नहीं होगा. इसके लिए तकनीकी सलाह, जरूरी अनुमति और संबंधित विभागों की मदद भी जरूरी है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनकी इस कोशिश को देखकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी आगे आएंगे. फिलहाल गांव वालों ने अपना काम शुरू कर दिया है.

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