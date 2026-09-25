क्या नॉनवेज खाने वालों में ज्यादा रहता है हार्ट अटैक का खतरा? जानें डॉक्टर ने क्या बताया

बीते कुछ सालों में हार्ट अटैक के केस भी बढ़े हैं. डॉक्टर कहते हैं कि इसका एक कारण खराब खानपान होता है. हार्ट के डॉक्टरों के पास आने वाले कई मरीज उनसे ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या नॉनवेज खाने से दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं? इस बारे में डॉक्टरों ने अपना जवाब दिया है. उन्होंने हार्ट अटैक और खानपान के संबंध के बारे में बताया है और दिल की बीमारियों से बचाव के लिए कैसी डाइट लेनी चाहिए ये जानकारी भी दी है.

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डॉक्टर बताते हैं कि नॉनवेज खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि नॉनवेज किस टाइप का है,उसे किस तरीके से पकाया गया है, कितनी मात्रा में और कितनी बार खाया जा रहा है. खासतौर पर सॉसेज, बेकन, सलामी जैसे प्रोसेस्ड मीट और अधिक नमक या सैचुरेटेड फैट वाले मीट के मामले में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है.

इन कारणों से बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा

सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अदिति दत्तगुप्ता ने इस बारे में बताया है. वह कहती हैं कि कई ऐसे मरीज आते हैं जो पूछते हैं कि क्या हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए नॉनवेज छोड़ दें? किसी व्यक्ति के कहने या सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखने के बाद लोग ये सवाल करते हैं. इसका जवाब ये है कि हार्ट अटैक का खतरा केवल किसी एक खास प्रकार की डाइट से तय नहीं होता है. हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटाप और परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास जैसे कई कारण मिलकर इसक रिस्क को बढ़ाते हैं. अगर कोई व्यक्ति लगातार ज्यादा फैट वाला मीट, डीप फ्राई नॉनवेज और अधिक नमक का सेवन करता है, तो इससे वजन,ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना हो सकती है, जिसका लंबे समय में हार्ट की नसों पर असर पड़ सकता है.

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रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट खतरनाक

दिल्ली सरकार के राजीव गांधी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अजीत जैन कहते हैं कि नॉनवेज खाने से हार्ट की बीमारियों का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में या विशेष प्रकार का नॉनवेज जैस रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट ज्यादा खाने वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है. रेड मीटऔर प्रोसेस्ड मीट में सैचुरेटेड फैट अधिक होता है. यह शरीर में LDL (बैड कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ा सकता है, जिससे ब्लॉकेज हो सकती है.

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नॉनवेज को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं

डॉ जैन कहते हैं कि नॉनवेज को पूरी तरह छोड़ना हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है. कम फैट वाले नॉनवेज जैसे मछली और कम तेल-नमक में तैयार किया गया भोजन बेहतर है. साथ ही डाइट में सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और पर्याप्त फाइबर शामिल करना जरूरी है.

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