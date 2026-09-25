इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर PTI के मार्च से पहले 'किलेबंदी', इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते सील

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) 27 सितंबर को मार्च निकालेगी. ये मार्च पीटीआई संस्थापक और जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर निकाला जाएगा. इससे पहले अटक और इस्लामाबाद के आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं, पीटीआई का कहना है कि उसका अभियान संविधान की सर्वोच्चता और कानून के शासन को उजागर करने के उद्देश्य से है.

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पाकिस्तान अटक ब्रिज पर मेटल स्पाइक्स (नुकीले धातु के कांटे) लगा रहा है. ताकि इमरान के समर्थकों को इस रविवार इस्लामाबाद की ओर मार्च करने से रोका जा सके. ये ब्रिज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बीच एक अहम रास्ता है, जहां से PTI का कारवां इमरान की जेल से रिहाई की मांग करते हुए अपना मार्च शुरू करने वाला है.

सड़कों को ब्लॉक करने के लिए शिपिंग कंटेनर लगे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजधानी की ओर जाने वाली सड़कों को ब्लॉक करने के लिए 2 हजार से ज्यादा शिपिंग कंटेनर लगाए गए हैं. कुछ कंटेनरों को तो आपस में वेल्ड करके उनमें बाहर की तरफ मेटल स्पाइक्स भी लगाए गए हैं. अकेले अटक में ही करीब 30 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं.

कंटेनर से लेकर मेटल स्पाइक्स तक पाकिस्तान इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते को एक बेहद सुरक्षित और किलेबंदी वाले रास्ते में बदल रहा है. उधर, इस्लामाबाद में अस्पतालों को भी बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है.

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2 महीने तक लागू रहेगा ये आदेश

इस्लामाबाद प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. इसके तहत राजधानी के सभी इलाकों में, जिनमें हाई सिक्योरिटी वाला रेड जोन भी शामिल है, यहां लोगों के जमावड़े, जुलूस, रैलियां और प्रदर्शन बैन हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह आदेश 2 महीने तक लागू रहेगा.

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