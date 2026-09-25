scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kal Ka Rashifal 26 September 2026: पितृ पक्ष से एक दिन पहले 5 राशियों की बढ़ेगी कमाई, जानें अन्य राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 26 September 2026: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वरिष्ठों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. करियर और व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.

Advertisement
X
Kal Ka Rashifal 26 August 2026
Kal Ka Rashifal 26 August 2026

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए लेनदेन में नीति-नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा.  विवेक और विनम्रता बनाए रखें.  पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएं. व्यावसायिक गलतियां करने से बचें. आर्थिक कार्यों को गति दे पाएंगे. जल्दबाजी से बचें.  करीबियों के साथ मिलकर आगे बढ़ें.  बहस-विवाद में पड़ने से बचें. सूझबूझ के साथ कदम आगे बढ़ाएं. रिश्तों को निभाने का प्रयास करें. 

वाणिज्यिक लाभ प्रभावित हो सकता है.  व्यावसायिक मामलों में नियंत्रण बढ़ाएं. विदेशी कार्य सहजता से बनेंगे. विविध विषयों में नियमों में ढिलाई न दिखाएं. जोखिम लेने से बचें. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा.  खर्च और निवेश को बजट के अनुसार रखें.  विरोधियों से सावधान रहें.  न्यायिक मामलों में विनम्रता बनाए रखें. 
 

सम्बंधित ख़बरें

गणेश विसर्जन का क्या है महत्व? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
guru chandra yuti 2026
गुरु-चंद्र का सुंदर मिलन 4 राशियां को करेगा मालामाल! मिलेगा धन लाभ
Shani Gochar 2026 Saturn Nakshatra
शनि का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन, चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत!
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
मिथुन राशि वालों के धनधान्य में होगी वृद्धि, जानें सभी राशियों का हाल

शुभ रंग: गेहुआं
शुभ अंक: 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान करें.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  विनम्र बने रहें. 

Advertisement

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे.  कामकाजी लक्ष्यों को साधेंगे. पेशेवर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.  कार्य विस्तार पर जोर रहेगा.  सहकर्मियों और मित्रों का साथ मिलेगा.  अनुशासन से काम करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.  वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे.  आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रह सकता है. 

कामकाज में अवसर बढ़ेंगे.  उपलब्धियों को बढ़ाने में सहज रहेंगे.  विविध कार्यों को गति देंगे. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. आर्थिकी मजबूत होगी.  पेशेवर स्थिति बेहतर रहेगी.  वाणिज्यिक कार्य पूरे करने में सफलता मिलेगी.  योजनाओं में गति आएगी.  प्रबंधन बेहतर रहेगा. 


शुभ रंग: चांदी समान
शुभ अंक: 6, 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  स्पष्ट रहें. 

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के आर्थिक और प्रबंधकीय मामलों में साहस बढ़ेगा. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वरिष्ठों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. करियर और व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.  साहस के साथ आगे बढ़ेंगे. आशंकाएं दूर होंगी.  कामकाजी संबंधों को संवारने में सफलता मिलेगी. 

सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.  प्रबंधन में सहज रहेंगे.  कारोबारी परिणाम पक्ष में बनेंगे.  विभिन्न कार्यों में सामंजस्य बढ़ेगा.  अवसरों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक हितलाभ संवरेगा.  पैतृक कार्यों में गति आएगी.  विभिन्न स्रोतों से आय की संभावना बनेगी.  धन-धान्य एवं संपत्ति बढ़ सकती है. 

Advertisement


शुभ रंग: फिरोजी
शुभ अंक: 5, 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  संवाद बढ़ाएं. 

कर्क राशि

कर्क राशि वालों का भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा.  चारों ओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे.  पेशेवर वार्ताओं में गति आएगी.  कार्यक्षेत्र में समय देंगे.  प्रशासनिक विषयों में तेजी आएगी.  महत्वपूर्ण वार्ताओं को आगे बढ़ाएंगे.  कार्ययोजनाओं में सुधार होगा.  कारोबार में उछाल रहेगा और इच्छित उपलब्धियां मिल सकती हैं. 

कार्य-व्यापार में बढ़त मिलेगी.  पेशेवरता पर जोर बढ़ाएंगे.  लेनदेन में गति आएगी.  कार्ययोजनाएं सफल होंगी.  शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं.  आर्थिक क्षेत्र में नए प्रयास होंगे.  लाभ और सुधार के अवसर बढ़ेंगे.  परिस्थितियां संवरेंगी.  साहस से निर्णय लेंगे. 


शुभ रंग: एक्वा ब्लू
शुभ अंक: 2, 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान करें.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  पहल रखें. 

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को दूसरे लोगों के साथ अनुबंधों में जल्दबाजी से बचना चाहिए.  उचित सोच-विचार के बाद निर्णय लें.  सभी का मान-सम्मान बनाए रखें.  आवश्यक कार्यों में धैर्य रखें.  घर-परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से काम पूरे होंगे.  नीति-नियमों पर फोकस रहेगा. 

Advertisement

नियम और व्यवस्था का उल्लंघन न करें.  आर्थिक कार्यों में सहजता से आगे बढ़ें. अप्रत्याशित परिस्थितियां बनी रह सकती हैं.  जरूरी विषयों पर फोकस बढ़ाएं.  वित्तीय स्तर सामान्य रहेगा.  प्रदर्शन मध्यम हो सकता है.  खर्च और निजी निवेश बढ़ा हुआ रहेगा.  आर्थिकी पर ध्यान दें.  परिजनों का सहयोग मिलेगा.  निजी संबंधों को महत्व दें.  रिश्तों में सहनशीलता और सामंजस्य बनाए रखें. 


शुभ रंग: जामुनी
शुभ अंक: 1 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान करें.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  रूटीन रखें. 

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करने में करीबी सहयोगी मददगार होंगे.  दांपत्य जीवन में शुभता बढ़ेगी.  कार्ययोजनाओं में गति आएगी.  भेंटवार्ताओं में पहल बनाए रखेंगे.  साझेदारी बढ़ाने का प्रयास रहेगा.  सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.  नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे. 

 कामकाज बेहतर रहेगा.  सहकर्मियों से सामंजस्य बढ़ेगा.  उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं.  टीम के प्रयासों को गति मिलेगी. आर्थिक लाभ बेहतर हो सकता है.  चर्चाएं सफल रहेंगी.  स्थायी संपत्ति के मामले आगे बढ़ेंगे.  व्यवसाय बढ़ाने पर जोर रहेगा.   दांपत्य में सुख बढ़ेगा.  रिश्तों में मजबूती आएगी.  प्रेम संबंध घनिष्ठ होंगे.  

शुभ रंग: समुद्री
शुभ अंक: 5, 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  सहयोग बढ़ाएं. 

Advertisement

तुला राशि

तुला राशि वालों के आर्थिक मामलों में अपेक्षित स्थिति बनी रहेगी.  कामकाजी दबाव में आने से बचें.  अनुभवियों से तालमेल बनाए रखें.  वरिष्ठों से मुलाकात सफल रह सकती है.  परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लें.  मेहनत और लगन से राह निकालेंगे.  पेशेवर कार्यों में धैर्य बनाए रखें. 

वाणिज्य-व्यापार सामान्य रहेगा.  लेनदेन में संतुलन बढ़ाएं.  पेशेवरता बनाए रखें.  नौकरीपेशा लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  जरूरी काम समय पर पूरे करें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें.  अनिर्णय की स्थिति से बचें.  उधार न करें.  कामकाज में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं.  बजट के अनुसार चलें. 


शुभ रंग: स्फटिक के समान
शुभ अंक: 6, 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  कर्मठ बनें. 

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को मित्रों और पेशेवर लोगों का साथ मिलेगा.  कामकाज में इच्छित वृद्धि बनी रहेगी.  विभिन्न कार्यों को गति देंगे. अनुकूलता बेहतर रहेगी.  लाभ में सुधार होगा.  प्रिय के साथ यादगार पल बिताएंगे.  भ्रमण और मनोरंजन के अवसर बनेंगे. 

 करियर संवार पर रहेगा.  कार्यक्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे.  प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा.  सक्रियता बढ़ेगी . व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आर्थिक हितलाभ ऊंचा बना रहेगा.  कारोबार सकारात्मक रहेगा.  वित्तीय विषयों पर फोकस बनाए रखेंगे.  बचत पर जोर देंगे. 

Advertisement


शुभ रंग: रस्ट कलर
शुभ अंक: 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान करें.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  सक्रियता रखें. 

धनु राशि

धनु राशि वालों को अपनों के साथ सहजता से आगे बढ़ना चाहिए.  किसी के प्रति पूर्वाग्रह न रखें.  चर्चा में उतावली न करें. परिजनों के साथ विवाद से बचें.  पेशेवरों का समर्थन मिलेगा.  बाहरी लोगों की बातों में आने से बचें.  करियर और व्यापार में सफलता के अवसर बनेंगे. 

करियर और व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी.  व्यावसायिक परिणाम बेहतर रहेंगे.  अनुभव का लाभ लेंगे.  प्रबंधन और पराक्रम बढ़ेगा. आर्थिक हितों के संरक्षण में आगे रहेंगे.  वित्तीय कार्यों में सहजता बनी रहेगी.  आवश्यक खरीदारी करेंगे.  वाहन आदि के लिए प्रयास बढ़ा सकते हैं. 

शुभ रंग: पीतवर्ण
शुभ अंक: 3, 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान करें.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  भावावेश से बचें. 

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए साहसिक फैसले लेने का समय है.  कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे.  महत्वपूर्ण लोगों से संवाद बढ़ाएंगे.  कामकाज में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी.  सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे.  व्यावसायिक लक्ष्य पूरे करने में सफलता मिल सकती है. 

Advertisement

 जवाबदेही लेने में आगे रहेंगे.  महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे.  कार्यगति संतुलित रहेगी.  प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.  लक्ष्यों को पूरा करेंगे.  आर्थिक लाभ बढ़ा हुआ रहेगा.  सहयोग से राह बनेगी.  व्यवसाय पर फोकस रखेंगे.  कारोबारी संबंधों का लाभ मिलेगा. 


शुभ रंग: गहरा नीला
शुभ अंक: 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  सुबह जल्दी उठें. 

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के घर-परिवार में आनंद बना रहेगा.  अपनों के साथ समय बिताएंगे.  लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर रहेगा.  पद-प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा.  जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.  परिजनों का भरोसा जीतेंगे.  आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. मित्रों का साथ मिलेगा. 

व्यावसायिक परिणाम संवरेंगे.  कारोबारी लाभ अपेक्षित रहेगा.  पेशेवर प्रयासों में गति आएगी.  प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.  आर्थिक हितलाभ बढ़ेगा.  बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी.  धन-वैभव में वृद्धि हो सकती है.  पैतृक संपत्ति के मामले सधेंगे.  बचत में बढ़त रहेगी. 

शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  मीठा बोलें. 

मीन राशि

मीन राशि वालों के श्रेष्ठ कार्यों को बढ़ावा मिलेगा.  पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे.  विविध कार्यों में इच्छित परिणाम मिल सकते हैं.  साख और सम्मान में वृद्धि होगी.  रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.  कला-कौशल दिखाने के अवसर मिलेंगे.  सकारात्मकता बढ़ेगी . मानसिक शक्ति मजबूत होगी. 

कारोबारी प्रस्ताव मिल सकते हैं.  कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.  जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे.  प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी.  विविध गतिविधियों में तेजी आएगी.  लाभ का प्रतिशत बेहतर हो सकता है.  कारोबार मजबूत रहेगा. 


शुभ रंग: स्वर्णिम
शुभ अंक: 3, 8 और 9
कल  का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें.  शनिदेव का स्मरण करें.  संबंधित वस्तुओं का दान करें.  ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.  वादा पूरा करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Bank Strike: रविवार को बैंक खुलेंगे या नहीं? बैंकों ने फंसाया पेच, असमंजस में ग्राहक |
    इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर PTI के मार्च से पहले 'किलेबंदी', इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते सील |
    कर्नाटक में पकड़े गए दो संदिग्ध आतंकी |
    Aajtak Impact: 24 घंटे के भीतर पलटा MP सरकार का फैसला, अब प्राइवेट नहीं होंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज |
    कंबोडिया की दुल्हन और तीन बच्चे... 8 साल बाद बेटे को मां ने देखा, गैंगस्टर मैनपाल की शादी की कहानी |
    IND vs WI: यशस्वी-जुरेल बाहर, नमन-नबी को भी करना होगा इंतजार, तिरुवनंतपुरम ODI में किसे मिलेगा प्लेइंग 11 में मौका? दिग्गज ने बताया |
    2 से 5 करोड़ के घरों की सबसे ज्यादा बिक्री इस शहर में, NCR और मुंबई भी पीछे |
    iPhone 17 Pro पर धमाकेदार ऑफर, 1.3 लाख की जगह इसे 60 हजार से कम में खरीदा जा सकता है! |
    एक बाइक पर 5 बच्चे, एक के कंधे पर बैठा दूसरा, VIDEO वायरल होते ही पुलिस ने लगाया ₹25 हजार जुर्माना |
    ठगों ने 'मौसा जी' कहकर बुजुर्ग के पैर छुए, बोले- आपके जैसी अंगूठी बनवानी है... बुजुर्ग ने उतारकर दी तो लेकर हो गए फरार
    Advertisement