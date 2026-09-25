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छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप की टक्कर में 6 की मौत, 7 घायल

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में NH-30 पर मरकटोला घाट के पास भीषण सड़क हादसा हुआ. धान से लदे ट्रक और डीजे वाली पिकअप की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुरुर पुलिस मामले की जांच कर रही है. एडिशनल एसपी चन्द्रकान्त गवर्ना ने हादसे की पुष्टि की है.

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बालोद में NH-30 पर खौफनाक हादसा.(Photo: Screengrab)
बालोद में NH-30 पर खौफनाक हादसा.(Photo: Screengrab)

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नेशनल हाईवे-30 पर शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. धमतरी से कांकेर के बीच मरकटोला घाट में डीजे सिस्टम लेकर जा रही पिकअप और धान से भरे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि पिकअप और डीजे सिस्टम के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

यह भी पढ़ें: बहू ने प्रेमी संग रची साजिश, ससुर को करंट देकर मार डाला... छत्तीसगढ़ के बालोद में खौफनाक हत्याकांड

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AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 7 की मौत, 6 घायल

पुलिस जांच में जुटी

हादसा बालोद जिले के पुरुर थाना क्षेत्र में हुआ. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. एडिशनल एसपी चन्द्रकान्त गवर्ना ने 6 लोगों की मौत और 7 के घायल होने की पुष्टि की है.

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