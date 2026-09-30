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गुप्तांग कटने से हेमरेजिक शॉक? क्या है ये रोग जिससे हुई प्रेमानंद के शिष्य की मौत

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, दीपक का प्राइवेट पार्ट (गुप्तांग) कटा हुआ था और मरने से पहले आई गंभीर चोटों के कारण बहुत ज्यादा खून बहने से हेमरेजिक शॉक से उसकी मौत हुई है. हेमरेजिक शॉक (Hemorrhagic Shock) शरीर में अचानक भारी मात्रा में खून की कमी के कारण होता है.

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प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक लोधी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट. (Photo: ITG)
प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक लोधी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट. (Photo: ITG)

वृंदावन के कथावाचक प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत का मामला इन दिनों सुर्खियों में है. उनके शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक शरण दुलारी ने 25 सितंबर को गुरु कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने भी सुसाइड की बात कही थी. हालांकि दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस मामले में बड़े खुलासे हुए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, दीपक का प्राइवेट पार्ट (गुप्तांग) कटा हुआ था और मरने से पहले आई गंभीर चोटों के कारण बहुत ज्यादा खून बहने से हेमरेजिक शॉक से उसकी मौत हुई है. आइए जानते हैं कि हेमरेजिक शॉक और ये कितना जानलेवा होता है.

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की एक रिपोर्ट के अनुसार, हेमरेजिक शॉक (Hemorrhagic Shock) शरीर में अचानक भारी मात्रा में खून की कमी के कारण होता है. इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर में अस्थिरता, शरीर के ऊतकों और रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी का खतरा भी बढ़ जाता है. इसके अलावा, शरीर के अंगों को नुकसान और यहां तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है. यानी हेमरेजिक शॉक बहुत तेजी से किसी इंसान को मौत की तरफ लेकर जा सकता है.

समय पर इलाज मिलने से बच सकती है जान
रिपोर्ट के मुताबिक, हेमरेजिक शॉक की स्थिति में मरीज की जान बचाने के लिए सबसे पहले खून बहने से रोकना चाहिए और शरीर में हुई खून की कमी को सामान्य करने का प्रयास करना चाहिए. इसमें इलाज हेमरेजिक की गंभीरता पर निर्भर करता है. यानी मरीज का कितना खून बह चुका है, इसके आधार पर ही इलाज किया जा सकता है. इसलिए मरीज को जितना जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचा देना चाहिए. डॉक्टर कहते हैं कि हेमरेजिक शॉक के खतरनाक स्टेज पर क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड जैसे तरल पदार्थ और ब्लड प्रोडक्ट मरीज की जान बचाने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं.

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प्रेमानंद के शिष्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक लोधी की पोस्टमार्ट रिपोर्ट में मृतक का लिंग कटा होने की बात सामने आई है. मृतक का शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ था. दीपक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिससे 14 टांके लगे हैं. गिरने की वजह से उनका बाईं ओर से उनका निचला होंठ फट गया. ठुड्डी पर भी चोट के निशान हैं. गुप्तांग के जड़ वाले हिस्से पर चोट के कारण पांच टांके आए हैं. टखने, पैर में गंभीर चोटें हैं और हड्डी भी टूटी हुई है.

इसके अलावा खोपड़ी के पीछे वाले हिस्से में खून के थक्के की बात सामने आई है. खोपड़ी में हेयरलाइन फ्रेक्चर है और उसमें नीचे की तरफ खून जमा है. बाईं तरफ की 5 से 8 नंबर की पसलियां टूटी हुई मिली. बायां फेफड़ा फटा हुआ और दोनों फेफड़े पीले पड़े थे.

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