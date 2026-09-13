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गुरुग्राम में 19 हजार रेंट, फिर भी 93 हजार महीने का खर्च, टेकी ने बताया हिसाब

गुरुग्राम में 2 बीएचके के शेयर किए हुए फ्लैट में रहने के बावजूद 28 साल के एक टेक प्रोफेशनल का महीने का खर्च 93,290 रुपये पहुंच गया. रेंट से लेकर कार की ईएमआई, फूड, शॉपिंग और लाइफस्टाइल तक, उन्होंने बताया कि हर महीने पैसा आखिर कहां खर्च हो रहा है.

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अर्जुन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया (Photos: @thatninetofiveguy/Instagram)
अर्जुन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया (Photos: @thatninetofiveguy/Instagram)

गुरुग्राम जैसे शहर में नौकरी करने वालों के लिए रेंट अक्सर सबसे बड़ा खर्च होता है. लेकिन 28 साल के टेक प्रोफेशनल अर्जुन सिंह का मंथली एक्सपेंडिचर देखकर कई लोग हैरान हैं. अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपने पूरे महीने के खर्च का ब्रेकडाउन बताया है.

अर्जुन के मुताबिक, वह एक शेयर किए हुए 2 बीएचके फ्लैट में रहते हैं. उनके हिस्से का रेंट 19,000 रुपये है. लेकिन रेंट के अलावा भी कई ऐसे खर्च हैं, जो धीरे-धीरे जुड़ते गए और महीने का कुल बजट करीब 1 लाख रुपये के पास पहुंच गया.

रेंट के अलावा इन खर्चों ने बढ़ाया बजट

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अर्जुन ने बताया कि कुक, मेड और कार क्लीनर पर हर महीने करीब 4,000 रुपये खर्च होते हैं. वहीं, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे रेंट पर लिए गए अप्लायंसेज के लिए करीब 1,000 रुपये देने पड़ते हैं.यानी सिर्फ घर से जुड़े इन खर्चों में ही हर महीने करीब 24,000 रुपये चले जाते हैं.

यह भी पढ़ें: कनाडा में भारतीय महिला और किरायेदार का झगड़ा क्यों हुआ? वायरल दावों से अलग है कहानी

फिटनेस के चक्कर में फूड पर 25 हजार रुपये

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अर्जुन के खर्च में फूड भी एक बड़ा हिस्सा है. उन्होंने बताया कि फिटनेस को लेकर सीरियस होने के बाद उनकी ग्रोसरी का बिल बढ़कर करीब 14,790 रुपये हो गया. इसमें प्रोटीन और दूसरे सप्लीमेंट्स का खर्च भी शामिल है.

इसके अलावा दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने पर करीब 5,000 रुपये और ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर भी लगभग 5,000 रुपये खर्च होते हैं.इस तरह फूड से जुड़े खर्च में ही करीब 25,000 रुपये हर महीने चले जाते हैं.

देखें वीडियो

कार की ईएमआई और पेट्रोल पर 27 हजार

अर्जुन के मंथली बजट में कार भी बड़ा खर्च है. उन्होंने बताया कि कार की ईएमआई 20,000 रुपये है. वहीं, पेट्रोल पर हर महीने करीब 7,000 रुपये खर्च होते हैं.यानी कार चलाने पर ही उनका करीब 27,000 रुपये का खर्च हो जाता है.

कॉफी, बैडमिंटन और शॉपिंग का भी खर्च

इसके बाद लाइफस्टाइल से जुड़े खर्च भी जुड़ते जाते हैं. अर्जुन ने बताया कि कॉफी पर करीब 2,000 रुपये और बैडमिंटन पर 2,500 रुपये खर्च होते हैं.शॉपिंग का खर्च हर महीने 6,000 से 7,000 रुपये के बीच रहता है. सब्सक्रिप्शन और वाई-फाई पर करीब 2,000 रुपये खर्च होते हैं, जबकि बिजली का बिल लगभग 4,000 रुपये आता है.

हालांकि, उन्होंने जिम की फीस बचा ली है. इसकी वजह यह है कि उन्हें अपनी हाउसिंग सोसाइटी और ऑफिस में मुफ्त जिम की सुविधा मिलती है.

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जोड़ने पर सामने आया 93,290 रुपये का आंकड़ा

जब अर्जुन ने अपने सभी खर्चों को जोड़ा तो कुल मंथली एक्सपेंडिचर 93,290 रुपये निकला. उन्होंने खुद माना कि यह रकम उन्हें भी काफी ज्यादा लगी.खास बात यह है कि इस हिसाब में उनके इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं किया गया है.

अपने वीडियो के कैप्शन में अर्जुन ने लिखा, “अपने मंथली एक्सपेंस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था और अब कुल रकम जानकर पछता रहा हूं.”

अर्जुन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने उनके अलग-अलग खर्चों पर चर्चा शुरू कर दी. किसी ने कार के खर्च पर ध्यान दिया तो किसी ने फूड और शॉपिंग के बजट को लेकर सवाल उठाए.लेकिन इस पूरे ब्रेकडाउन के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है- आखिर अर्जुन सिंह की सैलरी कितनी है?

कई यूजर्स जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी कमाई में कोई व्यक्ति हर महीने करीब 93 हजार रुपये खर्च कर सकता है. हालांकि, अर्जुन के शेयर किए गए वीडियो में उनकी सैलरी का आंकड़ा सामने नहीं आया है.

गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए यह ब्रेकडाउन एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है कि रेंट के अलावा फूड, ट्रांसपोर्ट और लाइफस्टाइल के खर्च मिलकर मंथली बजट को आखिर कितना बढ़ा देते हैं.

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