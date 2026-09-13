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रैपिडो से जा रही थी हेमादुर्गा, बस ने मारी जोरदार टक्कर... मौके पर ही मौत, Video

हैदराबाद के अमीरपेट में एक बस और एक रैपिडो बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. इस टक्कर में रैपिडो सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं, बस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है.

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रैपिडो-RTC बस टक्कर (फोटो: ITG)
रैपिडो-RTC बस टक्कर (फोटो: ITG)

हैदराबाद के अमीरपेट में हुए एक जानलेवा सड़क हादसे का मंज़र CCTV में कैद हुआ है. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (TGSRTC) की बस अचानक रैपिडो बाइक से टकरा गई. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई. 

महिला की पहचान 26 वर्षीय हेमादुर्गा के रूप में हुई. यह हादसा शनिवार को अमीरपेट की श्रीनगर कॉलोनी में बिग बाजार के पिछले गेट के पास हुआ. बंजारा हिल्स की एक कार कंपनी में काम करने वाली हेमदुर्गा अपने काम से ब्रेक लेकर सेलफोन ठीक कराने के लिए अमीरपेट जा रही थी. महिला रैपिडो बाइक के जरिए अमीरपेट की ओर जा रही थी. इस दौरान एक RTC बस की टक्कर रैपिडो बाइक से हो गई. 

टक्कर के कारण हेमदुर्गा सड़क पर गिर गईं और बस के पहियों के नीचे आ गईं. हेमदुर्गा की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि रैपिडो ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं. फिलहाल, उसका अस्पताल में इलाज जारी है. 

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घटना की सूचना मिलते ही पंजागुट्टा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मुर्दाघर भेजा और जांच शुरू की. जानकारी के मुताबिक, RTC बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मौत और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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यह भी पढ़ें: धनबाद में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा, जमीन धंसने से 2 महिलाओं की मौत

CCTV फुटेज में टक्कर से ठीक पहले हालात सामान्य दिख रहे हैं. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. CCTV फुटेज की जांच कर रही है. पुलिस टक्कर के कारणों का पता लगाने में जुटी है. 

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