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छत या पानी की टंकी के पास उग आया पीपल? बिना जोर से खींचे जड़ समेत ऐसे निकालें, दीवार को नहीं होगा नुकसान

How To Remove Peepal Plant From Wall: घर की छत, दीवार या पानी की टंकी के पास अक्सर पीपल का पौधा उग आता है. इसे सीधे जोर से खींचने पर इसकी जड़ें अंदर ही छूट जाती हैं, जिससे दीवार में दरारें बढ़ सकती हैं और पौधा दोबारा उग आता है. आज हम आपको दीवार को नुकसान पहुंचाए बिना पीपल के पौधे को जड़ से निकालने की सबसे आसान ट्रिक बताने वाले हैं.

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पीपल तो दीवार से निकालने के लिए जोर से खींचने के बजाय गोल-गोल घुमाना चाहिए. (Photo: ITG)
पीपल तो दीवार से निकालने के लिए जोर से खींचने के बजाय गोल-गोल घुमाना चाहिए. (Photo: ITG)

How To Remove Peepal Plant From Wall Near Water Tank: आप घर की साफ-सफाई रोजाना करते हैं, लेकिन छत पर महीनों तक नहीं जा पाते होंगे. ऐसे में महीनों बाद अगर आप घर की छत पर जाते हैं, तो हो सकता है कि पानी की टंकी या दीवार की दरार के आसपास पीपल का पेड़ निकला हुआ हो. अगर ऐसा हुआ है, तो आप अकेले नहीं हैं. यूं अचानक पीपल का पौधा उगना एक बहुत ही आम बात है और ज्यादातर घरों में देखने को मिलती है. लेकिन इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए. शुरुआत में ये पौधा काफी छोटा और कमजोर नजर आता है, इसलिए लोग अक्सर इसे आसानी से खींचकर निकालने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर इसकी जड़ें दीवार, छत या ईंटों के बीच जम गई हैं, तो समय के साथ इनके फैलने से परेशानी बढ़ सकती है.

ऐसे में दीवार या छत की दरार और ज्यादा चौड़ी होने का खतरा रहता है. ऐसे में इसे खींचकर तोड़ने के बजाय सही तरीके से निकालना जरूरी है. आज हम आपको पानी की टंकी के पास निकले पीपल के पौधे को निकालने की सही ट्रिक बताने जा रहे हैं. इस ट्रिक की मदद से आपको इसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. खास बात ये है कि इस ट्रिक से पीपल का पौधा जड़ सहित आसानी से निकल जाएगा. 

दीवार में उग आया है पीपल तो जोर से न खींचें
अक्सर लोग दीवार या पानी की टंकी के पास उगा पीपल देखकर उसे जोर-जोर से खींचने लगते हैं. अगर पीपल का पौधा किसी ब्रिक या सीमेंट की दीवार के अंदर से निकला है, तो उसे सीधे ऊपर की तरफ खींचने की गलती न करें. ऐसा करने से पौधे का ऊपरी हिस्सा तो निकल सकता है, लेकिन जड़ अंदर ही रह सकती है. बाद में उसी जगह से पौधा दोबारा उग सकता है.

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पौधे को कैसे पकड़ें?
पौधे को निकालने के लिए उसकी तने को दीवार से बिल्कुल सटाकर पकड़ें. कोशिश करें कि पकड़ जड़ के जितना करीब हो सके, ताकि पौधे पर अच्छी पकड़ बन सके. इसके बाद पौधे को झटके से खींचने के बजाय हल्के हाथ से धीरे-धीरे क्लॉकवाइज घुमाएं. इस तरह पौधे को थोड़ा-थोड़ा ढीला करने की कोशिश करें.

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जड़ या गांठ बाहर आए तो समझें काम आसान हो गया
धीरे-धीरे घुमाने पर अगर पीपल की जड़ बाहर आने लगे तो उसे सावधानी से निकालें. जड़ पूरी बाहर न भी आए, तो जहां तक हो सके उसे निकालने की कोशिश करें.

कई बार जड़ के नीचे एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है. पौधे को निकालते समय इस हिस्से को भी बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि इसके बचे रहने पर दोबारा पौधा उगने की संभावना बनी रह सकती है.

छत पर उगा है तो ज्यादा देर न करें
अगर पीपल छत, पानी की टंकी के पास या दीवार की दरार में उग आया है, तो पौधा छोटा रहते ही उसे हटाना बेहतर है. बड़ा होने पर इसकी जड़ें ज्यादा फैल सकती हैं और पहले से मौजूद दरारों को बढ़ा सकती हैं.

ध्यान रखें: अगर पौधा बहुत बड़ा हो चुका है या दीवार/टंकी के पास की दीवार में गहराई तक जड़ें जा चुकी हैं, तो उसे खुद जोर लगाकर निकालने के बजाय किसी एक्सपर्ट की मदद लेना सही रहता है.

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