सोनिया गांधी का 12 साल पुराना वादा, किताब के बाद गूगल पर छाईं कांग्रेस नेता

"सच्चाई सामने लाने का एक ही तरीका है कि मैं खुद लिखूं." सोनिया गांधी ने 31 जुलाई 2014 को यह बात पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की आत्मकथा में किए गए दावों पर जवाब देते हुए कही थी. अब 12 साल बाद उन्होंने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के जरिए अपना वादा पूरा किया है.

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आज किसी किताब की चर्चा सिर्फ घरों में होने वाली बातचीत या अखबारों में छपने वाले रिव्यू तक सीमित नहीं है. अब यह भी देखा जाता है कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर उस किताब को कितनी जगह मिल रही है. कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी ने भी किताब के रिलीज होने से कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर कदम रखा. 10 नवंबर को किताब रिलीज होने से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम और X पर अपना अकाउंट बनाया. इससे पहले वह इन प्लेटफॉर्म से दूर रही थीं.

इंडिया टुडे के OSINT विश्लेषण में विकिपीडिया पेज व्यूज, गूगल ट्रेंड्स और X पर हुई चर्चाओं के आंकड़ों को देखा गया. इन आंकड़ों से पता चलता है कि किताब रिलीज होने के बाद सोनिया गांधी को लेकर ऑनलाइन चर्चा तेजी से बढ़ी. पिछले हफ्ते के मुकाबले गूगल पर सोनिया गांधी को सर्च करने वालों की संख्या में 750 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. उनके विकिपीडिया पेज पर भी ज्यादा लोग पहुंचे और X पर किताब को लेकर बड़ी संख्या में पोस्ट की गईं. हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि रिलीज के तीन दिन बाद ही गूगल पर लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी.

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रिलीज के अगले दिन विकिपीडिया पेज पर सबसे ज्यादा लोग पहुंचे

11 नवंबर को सोनिया गांधी के विकिपीडिया पेज को 23,482 बार देखा गया. 11 नवंबर 2025 से 11 नवंबर 2026 तक के 366 दिनों के आंकड़ों में यह सबसे ज्यादा था. यह 22 जुलाई 2026 को बने पिछले रिकॉर्ड 11,262 व्यूज से दोगुने से भी ज्यादा है. उस दिन सोनिया गांधी अपनी बेटी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने पुलिस स्टेशन गई थीं. NEET पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद प्रियंका को हिरासत में रखा गया था.

सोनिया गांधी के विकिपीडिया पेज पर लोगों की दिलचस्पी धीरे-धीरे बढ़ी. 7 नवंबर को पेज को 6,390 बार देखा गया. किताब रिलीज होने वाले दिन यानी 10 नवंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 15,239 हो गया. इसके अगले दिन 11 नवंबर को पेज को 23,482 बार देखा गया.

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विकिपीडिया पेज के व्यूज से पता चलता है कि किसी व्यक्ति की प्रोफाइल कितनी बार खोली गई. जब कोई व्यक्ति खबरों में होता है, तो लोग अक्सर उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उसका पेज देखते हैं. हालांकि, ये आंकड़े अलग-अलग लोगों की संख्या नहीं बताते और न ही यह साबित करते हैं कि लोग उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं. लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि उस व्यक्ति को लेकर कितनी दिलचस्पी है.

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गूगल पर सोनिया गांधी की सर्च में 1550 फीसदी की बढ़ोतरी

गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं. गूगल ट्रेंड्स किसी विषय को लेकर सर्च की दिलचस्पी को 0 से 100 के पैमाने पर दिखाता है. इसमें 100 का मतलब उस अवधि में सबसे ज्यादा सर्च होना है.

6 से 13 नवंबर के बीच भारत में 'सोनिया गांधी' नाम की सर्च पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 1550 फीसदी बढ़ गई. 10 नवंबर तक उनका सर्च स्कोर ज्यादातर 15 से नीचे रहा. लेकिन 11 नवंबर को यह सीधे 100 पर पहुंच गया.

इसके बाद सर्च में दिलचस्पी कम होने लगी. 12 नवंबर को स्कोर पहले गिरकर 63 पर आया और फिर उसी दिन करीब 40 तक पहुंच गया. 13 नवंबर तक यह और नीचे गिरकर 30 के आसपास पहुंच गया. हालांकि, यह अब भी किताब रिलीज होने से पहले के स्तर से काफी ज्यादा था.

लोगों की दिलचस्पी सिर्फ सोनिया गांधी के नाम तक सीमित नहीं थी. उनसे जुड़े टॉप पांच सर्च भी उनकी किताब के बारे में थे. इनमें 'सोनिया गांधी बुक', 'बिलॉन्गिंग', 'बिलॉन्गिंग सोनिया गांधी', 'ए जर्नी ऑफ लव सोनिया गांधी' और 'बिलॉन्गिंग बुक सोनिया गांधी' शामिल हैं.

X पर किताब के नाम से करीब 96,800 पोस्ट

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी किताब को लेकर खूब चर्चा हुई. सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं पर नजर रखने वाले टूल टॉकवॉकर के आंकड़ों के मुताबिक, 7 से 13 नवंबर के बीच किताब के नाम 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का जिक्र करते हुए करीब 96,800 पोस्ट की गईं.

दो हैशटैग के जरिए भी किताब को लेकर चर्चा हुई. #SoniaGandhiBook के साथ करीब 12,400 पोस्ट और #BelongingAJourneyOfLove के साथ करीब 11,200 पोस्ट की गईं. टॉकवॉकर एक ऐसा टूल है जो चुने गए शब्दों और हैशटैग के आधार पर सोशल मीडिया पोस्ट को स्कैन करता है. इसलिए ये आंकड़े पोस्ट की संख्या बताते हैं, लोगों की नहीं.

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इस पूरी चर्चा में सोनिया गांधी की अपनी सोशल मीडिया मौजूदगी का भी बड़ा योगदान रहा. उन्होंने 22 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया और अपनी किताब की पहली झलक दिखाई. इसके दो दिन बाद उन्होंने X पर भी शुरुआत की. 27 अक्टूबर को उन्होंने X पर लिखा था, "जब यह किताब आएगी तो कुछ तमाशा जरूर होगा. आखिरकार, दूसरे लोग दशकों से मेरी कहानी बताते रहे हैं, अब मेरी बारी है."

पब्लिशर के साथ सहमति नहीं बनी, हार्परकॉलिन्स ने छापी किताब

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सोनिया गांधी की किताब के प्रकाशन का रास्ता भी आसान नहीं रहा. शुरुआत में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इस किताब को प्रकाशित करने की बातचीत कर रहा था, लेकिन किताब में संपादकीय बदलावों को लेकर प्रकाशक और सोनिया गांधी की टीम के बीच सहमति नहीं बन पाई. अगस्त में प्रकाशक ने कहा था कि वह किताब प्रकाशित करने के लिए तैयार और इच्छुक था. उसने यह भी कहा कि किताब की तथ्य जांच करना और उसमें बदलाव सुझाना प्रकाशन की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है.

हालांकि, सोनिया गांधी की इस मामले में अलग राय थी. किताब रिलीज होने से पहले द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि प्रकाशक को "सरकार की आलोचना से सामान्य तौर पर असहजता" थी. आखिरकार हार्परकॉलिन्स इंडिया ने इस किताब को प्रकाशित किया. इसमें आपातकाल, 1984 के सिख विरोधी दंगे और 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के सोनिया गांधी के फैसले जैसे अहम मुद्दों पर बात की गई है.

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