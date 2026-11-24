शादी का सीजन शुरू होते ही सोशल मीडिया पर दूल्हा- दुल्हन के अजब- गजब वीडियो वायरल होने लगे हैं. लोग एक से बढ़कर एक अनोखे वीडियो निकालकर शेयर कर रहे हैं. इन्हें देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. कुछ वीडियो में तो वरमाला में दूल्हा- दुल्हन इस हद तक उत्साहित नजर आ रहे हैं, जैसे शादी करने नहीं बल्कि युद्ध लड़ने जा रहे हो.

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यहां ऐसे ही कुछ वायरल वीडियो चुनकर लाए हैं. इनमें दूल्हा-दुल्हन, उनके रिश्तेदार और दोस्तों की हरकतें देख आपके मुंह से भी यही निकलेगा- आखिर ये लोग आते कहां से हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ChapraZila नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है.

किसी के भी खास दिन को इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए। https://t.co/S5ndpGL0Av — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 24, 2026

इसमें एक बड़े से भव्य स्टेज पर दूल्हा- दुल्हन खड़े नजर आ रहे हैं. तभी कोई दोस्त या रिश्तेदार महाभारत सीरियल के युद्ध वाले सीन का गाना बजा देता है - दोनों योद्धा पुन: युद्ध को आ गए... शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए. दूल्हा गाना बंद करने का भी इशारा भी करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है.

वहीं इंस्टाग्राम @top_foji_ नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में दूल्हा- दुल्हन हाथ पकड़कर डांस करते दिख रहे हैं और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है - मेरे सैंया सुपरस्टार... इस वीडियो को देखकर आप हंसते- हंसते लोट-पोट हो जाएंगे.

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ऐसा ही एक और वीडियो @____rishika_raj_paswan_07___ नाम के हैंडल से इंस्टाग्राम पर ही शेयर किया गया है. इसमें वरमाला स्टेज पर दुल्हन को डांस करते हुए दिखाया गया है. जबकि, दूल्हा हैरानी भारी नजर से दुल्हन की इस हरकत को देख रहा है. इस वीडियो को भी हजारों लोगों ने शेयर किया है और लाखों व्यूज और लाइक्स हैं.

एक्स पर ही @ChapraZila ने एक और वीडियो शेयर किया है. इसके कैप्शन में लिखा है - पता नहीं कहां से ये लोग ऐसी-ऐसी तरकीब सीख रहे हैं. शादी वाले दिन यह सब करने क्या जरूरत है. इस वीडियो में वरमाला के दौरान लड़की वाले दुल्हन को कंधे पर बैठा लेते हैं. इसके जवाब में लड़के वाले भी दूल्हे को कंधे पर उठाकर दुल्हन से ज्यादा ऊंचा करने की होड़ में लगे दिखते हैं. वहीं शादी का पंडाल दोनों के सिर से टकराता दिखाई देता है.

पता नहीं कहां से यह लोग ऐसा-ऐसा तरकीब सीख रहे हैं। शादी वाले दिन यह सब करने क्या जरूरत है। https://t.co/LHjArEr8DP — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 24, 2026

शादी के दौरान ऐसे ही अजीबोगरीब हरकत वाली रील्स की इंटरनेट पर बाढ़ सी आ गई है. लोगों के फीड आजकल ऐसे वीडियो और रील्स से भरे पड़े हैं. अभी जैसे- जैसे शादी का सीजन परवान चढ़ेगा, कई नए वीडियो भी सामने आएंगे. शादी के दौरान ऐसे अजीबोगरीब हरकत के वीडियो आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं और लोग पूछते नजर आते हैं - कहां से आते हैं ये लोग?

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