आजकल लोग ट्रेन की ऑनलाइन टिकट ज्यादा लेते हैं और अगर वो कंफर्म भी नहीं हो पाती है तो खुद से कैंसिल हो जाती है और पैसे खाते में आ जाते हैं. लेकिन, अगर टिकट काउंटर से ली हो और वेटिंग में हो तो उसका पैसा कैसे वापस आता है. कंफर्म ना होने पर वो खुद से कैंसिल भी नहीं होती है. ऐसे में अगर आप काउंटर टिकट करवाने की सोच रहे हैं तो आप इसके कैंसिल के नियम जान लीजिए, जो ऑनलाइन टिकट से काफी अलग है. वरना एक गलती की वजह से आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे. तो जानते हैं काउंटर टिकट को कैंसिल करवाने के नियम क्या है...



चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं हुई तो क्या होगा...

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अगर आपने रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर से टिकट खरीदी है और चार्ट बनने के बाद भी वह पूरी तरह वेटिंग में है, तो आपको टिकट कैंसिल करानी होगी. रेलवे के नियमों के मुताबिक, वेटिंग और आरएसी टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले तक कैंसिल कराया जा सकता है. इसके बाद सामान्य परिस्थितियों में रिफंड नहीं मिलता.

क्या काउंटर टिकट ऑनलाइन कैंसिल हो सकती है?

हां. रेलवे ने काउंटर से खरीदी गई टिकट को आईआरसीटीसी की वेबसाइट या 139 के जरिए कैंसिल करने की सुविधा दी है. हालांकि, इसके लिए टिकट बुक कराते समय मोबाइल नंबर देना जरूरी है. वेटिंग और आरएसी टिकट को निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक ऑनलाइन कैंसिल किया जा सकता है.

ऑनलाइन कैंसिल करने के बाद पैसे कहां से मिलेंगे?

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यहां एक बात समझना जरूरी है. ऑनलाइन कैंसिलेशन का मतलब यह नहीं है कि पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाएगा. काउंटर टिकट का रिफंड लेने के लिए यात्री को मूल टिकट लेकर रेलवे के पीआरएस काउंटर पर जाना होगा. निर्धारित समय-सीमा में कैंसिल की गई टिकट का रिफंड मूल टिकट जमा कराने पर मिलता है.

रिफंड में कितने पैसे कटते हैं?

वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे एक चार्ज भी काटता है और अगर यात्रा में 30 मिनट ही बचे हैं तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा. सामान्य नियम के मुताबिक, निर्धारित समय निकलने के बाद वेटिंग टिकट पर रिफंड नहीं मिलता. हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में रेलवे के नियमों के तहत राहत का प्रावधान है. ऐसे मामलों में संबंधित जोन के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (रिफंड) या अधिकृत स्टेशन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

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