सोने की तस्करी के लिए तस्करों ने ऐसा तरीका अपनाया, जिसे देखकर जांच एजेंसियां भी हैरान रह गईं. करोड़ों रुपये के विदेशी सोने को किसी बैग या गुप्त लॉकर में नहीं, बल्कि चलती कार की पिछली टेल लाइट के पीछे छिपाया गया था. इसके लिए कार में बाकायदा एक खास जगह बनाई गई थी. हालांकि, तस्करों की यह चाल डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की नजरों से बच नहीं सकी. एजेंसी ने करीब 3.83 करोड़ रुपये का विदेशी सोना बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

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किया सेल्टोस की टेल लाइट में छिपाई थीं 25 सिल्लियां

DRI की हैदराबाद जोनल यूनिट ने यह कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक, तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही किया सेल्टोस (KIA Seltos) कार कोलकाता से हैदराबाद आ रही थी. इसी दौरान जांच एजेंसी ने कार की तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार की पिछली टेल लाइट के पीछे बनाई गई एक विशेष जगह का पता चला. जब इस गुप्त ठिकाने की जांच की गई तो वहां से विदेशी सोने की 25 सिल्लियां बरामद हुईं.

2.98 किलोग्राम सोने की कीमत 3.83 करोड़ रुपये

DRI के मुताबिक, बरामद किए गए सोने का कुल वजन करीब 2.98 किलोग्राम है. इसकी अनुमानित कीमत लगभग 3.83 करोड़ रुपये बताई गई है. सोने को इस तरह छिपाया गया था कि सामान्य तौर पर कार की तलाशी लेने पर भी इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता था.

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दो आरोपी गिरफ्तार, तस्करी नेटवर्क की जांच

इस मामले में DRI ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने विदेशी सोने के साथ तस्करी में इस्तेमाल की गई किया सेल्टोस कार को भी कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत जब्त कर लिया है. फिलहाल मामले की आगे जांच की जा रही है. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस सोने की तस्करी के पीछे कौन लोग शामिल हैं और इसके नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है.

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