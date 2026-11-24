मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए घर-परिवार में हर्ष और आनंद का माहौल रहेगा. परिवार या कुल-कुटुंब में किसी उत्सव अथवा आयोजन की योजना बन सकती है. रहन-सहन का स्तर बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ेगी और जीवन को भव्यता के साथ जीने की कोशिश करेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी और निजी मामलों में आपका बड़प्पन सामने आएगा. लोगों से बातचीत करते समय सहजता के साथ सतर्कता बनाए रखें. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना फायदेमंद रहेगा. अनावश्यक बहस से बचें और परिवार के सदस्यों की खुशियों में शामिल हों.

और पढ़ें

शुभ रंग: खाकी

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 9

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. 'ओम बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातक अपनी बातों और व्यवहार से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. काम करने के नए तरीके अपनाएंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. घर में सुख-शांति बनी रहेगी और निजी मामलों में परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं. करियर और कारोबार में आपकी साख मजबूत होगी. जीवनस्तर सुधारने के प्रयास सफल हो सकते हैं. परिचितों और रिश्तेदारों के साथ संपर्क बढ़ेगा. वाणी और व्यवहार से लोगों का दिल जीतने का मौका मिलेगा. रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी फायदेमंद रहेगा.

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ अंक: 5, 6 और 7

उपाय: गणपति की पूजा-वंदना करें, बुध मंत्र का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें. सबके हित के बारे में सोचें.

Advertisement

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए. जल्द निर्णय लेने से लाभ प्रभावित हो सकता है. कामकाज में ढिलाई न बरतें और नियमों का पालन करें. कार्य और व्यापार की स्थिति सामान्य रह सकती है. दूर देश से जुड़ी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. रिश्तों पर ध्यान देंगे और अपनी बहुमुखी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. विदेश से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. करीबियों का भरोसा जीतने के लिए अपने व्यवहार में स्पष्टता रखें.

शुभ रंग: हल्का हरा

शुभ अंक: 1, 5 और 7

उपाय: श्रीगणेश की पूजा करें, 'ओम बुं बुधाय नमः' का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अपने वचन निभाएं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों पर ध्यान देने का दिन है. व्यापारिक गतिविधियों में लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा. लाभ की स्थिति बेहतर हो सकती है और उन्नति के नए अवसर सामने आएंगे. व्यावसायिक कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाने से फायदा होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. लेनदेन में पारदर्शिता रखें और प्रबंधन से जुड़े मामलों में धैर्य दिखाएं. कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी हो सकती है. सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें और क्रोध से बचें.

Advertisement

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 7

उपाय: गणेश जी की पूजा करें, बुध मंत्र का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें. कटु वाणी से बचें.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए पेशेवर मामलों में अच्छा प्रदर्शन करने का दिन है. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं और कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताने से कामकाज में तेजी आएगी. आय में वृद्धि के संकेत हैं और करियर-कारोबार में सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. अधिकारियों से मुलाकात होगी और व्यावसायिक प्रस्तावों को समर्थन मिलने की संभावना है. परिवार का सहयोग मिलेगा. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है.

शुभ रंग: पिस्ता

शुभ अंक: 1, 5 और 7

उपाय: भगवान गणेश की पूजा-वंदना करें, बुध मंत्र का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें. काम में तेजी बनाए रखें.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है. पेशेवर लोगों और करीबियों का सहयोग मिलेगा. पद, प्रतिष्ठा और सम्मान से जुड़े मामलों में सुधार हो सकता है. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे. कामकाज में उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. लाभ का प्रतिशत बढ़ने की संभावना है. वरिष्ठों और जिम्मेदार लोगों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. धार्मिक गतिविधियों और आस्था के प्रति झुकाव भी बढ़ सकता है.

Advertisement

शुभ रंग: गहरा हरा

शुभ अंक: 1, 5 और 7

उपाय: गणपति की पूजा करें, 'ओम बुं बुधाय नमः' का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें. किसी देवस्थल पर जाएं.

तुला राशि

तुला राशि वालों को कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ें और सहयोग की भावना बनाए रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और परिवार के साथ संवाद बेहतर बनाने पर जोर देंगे. कार्य विस्तार की योजनाओं को गति मिल सकती है. चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें. विवादों से दूरी बनाना बेहतर होगा. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और शरीर के संकेतों पर ध्यान दें. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन ठगी करने वाले लोगों से सतर्क रहें.

शुभ रंग: फिरोजी

शुभ अंक: 5, 6 और 7

उपाय: गणेश जी की पूजा करें, बुध मंत्र का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्रता बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों में अनुकूलता बनी रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे और मित्रों के सहयोग से कामकाज में मदद मिलेगी. व्यापार में उन्नति की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और बड़ों का सानिध्य मिलेगा. प्रबंधन से जुड़े मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकते हैं. मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे और आपसी सहयोग बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ रंग: गुड़ के समान

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 9

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, बुध मंत्र का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें. अहंकार से बचें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को आर्थिक लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. योजनाओं की जांच-पड़ताल करें और अनजान लोगों पर आसानी से भरोसा न करें. ठगों की बातों में आने से बचें. पेशेवर कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं और समय सीमा का ध्यान रखें. कार्यस्थल पर लापरवाही से बचें. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा और पेशेवर लोगों के साथ संपर्क मजबूत होंगे. मेहनत, कौशल और फोकस बढ़ाने पर जोर दें. पुराने मामले फिर सामने आ सकते हैं.

शुभ रंग: आंवला समान

शुभ अंक: 1, 3 और 7

उपाय: गणेश जी की पूजा करें, 'ओम बुं बुधाय नमः' का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें. समयपालन रखें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए बौद्धिक क्षमता और समझदारी से काम लेने का दिन है. मित्रों के साथ यादगार समय बिताएंगे. कामकाज में उत्साह रहेगा और कार्य व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देंगे. स्मार्ट वर्किंग से जरूरी कार्यों को गति मिलेगी. योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ने से परिणाम बेहतर रहेंगे. शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. कोई शुभ सूचना मिल सकती है और प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. कामकाजी मामलों में सुधार होगा.

Advertisement

शुभ रंग: गहरा भूरा

शुभ अंक: 5, 7 और 8

उपाय: गणपति की पूजा-वंदना करें, बुध मंत्र का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें. अतिविश्वास से बचें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सभी के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए. प्रबंधन और व्यवस्था से जुड़े मामलों में सुधार करने का अवसर मिलेगा. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ेगी और पैतृक पक्ष से जुड़े कार्यों में गति आ सकती है. परिवार और करीबियों के साथ मेल-मुलाकात में सहज रहें. योजनाएं आगे बढ़ेंगी. किसी बात पर जिद करने या अपनों के साथ बहस करने से बचें. सक्रियता और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे.

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 8

उपाय: गणेश जी की पूजा करें, बुध मंत्र का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें. सामंजस्य बनाए रखें.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए मेल-मुलाकात और संपर्क बढ़ाने का दिन है. व्यापारिक चर्चाओं में सक्रिय रहेंगे और पेशेवर गतिविधियों में पहल करेंगे. साहस और आत्मविश्वास के साथ महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलने के संकेत हैं. सामाजिक स्तर पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. संपर्क और संवाद बेहतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे. विवादों से दूर रहना फायदेमंद होगा. घरेलू मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी. व्यवहार में सहजता और तार्किक संतुलन बनाए रखें.

Advertisement

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

शुभ अंक: 1, 3 और 7

उपाय: भगवान गणेश की पूजा-वंदना करें, 'ओम बुं बुधाय नमः' का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें. साहसी बनें.

---- समाप्त ----