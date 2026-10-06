राहुल गांधी के SIR मार्च पर रिजिजू का पलटवार, बोले- नैरेटिव नहीं, जनता के बीच काम करना होगा

SIR को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च कर रहे हैं. राहुल गांधी CEC ज्ञानेश कुमार से मिलने की मांग पर अड़े हुए हैं और आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठे हैं. इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. उनका आरोप है कि विदेशी ताकतें और भारत विरोधी तत्व भारत को कमजोर करने वाले नैरेटिव चला रहे हैं, जिसे कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए.

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रिजिजू ने कहा कि देश बदल चुका है और युवाओं की सोच भी बदली है. नई पीढ़ी 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है. ऐसे में कांग्रेस को सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने के बजाय जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर कांग्रेस जनता का भरोसा वापस हासिल करना चाहती है तो उसे लोगों की सेवा पर ध्यान देना होगा.

भारत विरोधी नैरेटिव का भी जिक्र

रिजिजू ने विदेशी ताकतों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत विरोधी तत्व लगातार ऐसे नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, जिनसे देश को कमजोर करने की कोशिश होती है. कांग्रेस को ऐसे बयानों या अभियानों को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए. यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब SIR को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव बना हुआ है. एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ रिजिजू ने कांग्रेस को नैरेटिव की राजनीति छोड़कर जनता के बीच काम करने की नसीहत दी है.

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चुनाव आयोग पर प्रदर्शन को लेकर भी निशाना

राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के सांसद SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च कर रहे हैं. विपक्षी सांसद चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करना चाहते हैं. राहुल गांधी का कहना है कि बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करके चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया.

रिजिजू ने इसी मुद्दे को लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को लगातार निशाना बनाने से लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है. उन्होंने कांग्रेस से ऐसे मुद्दों को उठाने के बजाय जनता के बीच जाने की बात कही.

रविशंकर प्रसाद ने लगाया गंभीर आरोप

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस बैलेट पेपर की वापसी की मांग करके चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं. उन्होंने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप भी लगाया.

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फिलहाल राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जारी है. राहुल गांधी की मांग है कि उन्हें CEC ज्ञानेश कुमार से मिलने दिया जाए. ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि चुनाव आयोग की ओर से इस मांग पर क्या जवाब आता है.

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