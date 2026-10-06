scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold Silver Big News: सोने-चांदी को लेकर बड़ी खबर, अब GST काउंसिल को लेना है फैसला... ज्वेलरी महंगी होगी या सस्ती?

Gold Silver News: फिलहाल सोना, चांदी और प्लैटिनम के सामान्य आयात पर 3% IGST लगता है, लेकिन बैंकों और सरकार द्वारा अधिसूचित एजेंसियों को इससे छूट मिली हुई थी, अब इस छूट को वापस लेने की सिफारिश की गई है.

Advertisement
X
सोने-चांदी के आयात पर टैक्स लगाने की तैयारी. (Photo: Getty)
सोने-चांदी के आयात पर टैक्स लगाने की तैयारी. (Photo: Getty)

बैंकों को सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर मिलने वाली 3% IGST छूट जल्द खत्म हो सकती है. जीएसटी की फिटमेंट कमेटी ने इस छूट को हटाकर सभी आयात पर समान रूप से 3% IGST लगाने की सिफारिश की है. इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य बैंकों, बुलियन एक्सचेंजों और अन्य आयातकों के बीच टैक्स की असमानता को दूर करना है. 

साथ ही देश में बढ़ते गैर-जरूरी सोने-चांदी के आयात और उससे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले दबाव को नियंत्रित करना है. अगर जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो सर्राफा बाजार की आयात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

बता दें, फिलहाल सोना, चांदी और प्लैटिनम के सामान्य आयात पर 3% IGST लगता है, लेकिन बैंकों और सरकार द्वारा अधिसूचित एजेंसियों को इससे छूट मिली हुई थी, अब इस छूट को वापस लेने की सिफारिश की गई है. समिति ने सुझाव दिया है कि नामांकित एजेंसियों को DGFT के हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर के परिशिष्ट 4B (Appendix 4B) के संदर्भ में परिभाषित किया जाए.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver Rate Fall
Gold-Silver Rate Fall: सोना फिर हुआ सस्ता, 1 किलो चांदी का इतना रह गया भाव
Retail gold purchases in India attract a standard 3% GST on the value of the metal, plus a separate 5% GST on the jewellery making charges.
Gold Rate Fall: सोना अचानक हो गया इतना सस्ता, देखें 10 ग्राम का नया भाव
Robert Kiyosaki Viral Post
आपके पास सोना-चांदी, बिटकॉइन है? कियोसाकी का नया पोस्ट Viral
nadiad railway station gold robbery
इंस्पेक्टर की बहादुरी से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
Kanpur Crime
कानपुर में दंपत्ति की स्कूटी में टक्कर मारकर लूटी चेन

इस कदम के पीछे का कारण 
यह छूट साल 2017 में तब दी गई थी, जब बुलियन आयात को काफी कड़ाई से नियंत्रित किया जाता था. हालांकि बुलियन एक्सचेंजों के आने के बाद अब बैंकों, नामांकित एजेंसियों और बुलियन एक्सचेंजों के बीच कर समानता कायम करने के लिए यह फैसला जरूरी माना जा रहा है.

Advertisement

सोने और चांदी का अत्यधिक आयात देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालता है, क्योंकि इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है. सरकार गैर-जरूरी आयात को नियंत्रित करना चाहती है.

भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता देश है, जहां मुख्य मांग आभूषण उद्योग से आती है. वित्तीय वर्ष 2026-27 की अप्रैल से अगस्त अवधि के दौरान भारत का सोना आयात 3.38% बढ़कर 17.47 अरब डॉलर हो गया. वहीं, इसी अवधि के दौरान चांदी का आयात 8.81% घटकर 1.74 अरब डॉलर रहा. 

अगर जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाती है, तो बैंकों द्वारा सोने और चांदी के आयात की लागत तात्कालिक रूप से प्रभावित हो सकती है, जिससे बुलियन मार्केट में पारदर्शिता बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा एक्सचेंजों को बैंकों के समकक्ष प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चुनाव आयोग से मिलने की मांग पर अड़े राहुल गांधी, पुलिस के साथ हुई तीखी बहस |
    'वे किसी भी संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते...', रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला |
    '15 आश्रमों पर माफियाओं का कब्जा, प्रेमानंद की जान को खतरा', संतों का दावा |
    'महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी खींची, मॉलेस्ट किया...' दिल्ली पुलिस ने जारी किया VIDEO |
    EC पर धांधली का आरोप, आकाशवाणी भवन पर धरने पर बैठे राहुल और प्रियंका गांधी |
    Google में काम करने वाली कर्मचारी ने बताया ऑफिस कल्चर! फ्री का खाना या गैजेट नहीं बल्कि ये है असली खासियत |
    जाह्नवी कपूर ने बताया अपना 'बेवकूफाना' टैलेंट, पीछे पड़े ट्रोल्स, बोले- पहले अनन्या पांडे, अब ये भी... |
    EC दफ्तर के बाहर धरने पर अड़े राहुल और प्रियंका गांधी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा |
    1000+ वाले ईशान, 205 की रफ्तार वाले अभिषेक... लखनऊ में वेस्टइंडीज पर टूटेगा टीम इंडिया का रन-तूफान |
    पवन सिंह का नया गाना इंटरनेट पर कर रहा ट्रेंड, 11 साल छोटी ऐक्ट्रेस के साथ किया रोमांस
    Advertisement