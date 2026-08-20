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राहुल गांधी के इवेंट को 30 शर्तें वाली मंजूरी... तस्वीर-पोस्टर-बैनर पर पुणे पुलिस का सख्त निर्देश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को पुलिस ने मंजूरी दे दी है. हालांकि, कार्यक्रम के लिए 30 शर्तें तय की गई हैं. इनमें आपत्तिजनक बैनर और तस्वीरों पर रोक, धार्मिक भावनाएं नहीं आहत करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शामिल हैं.

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम कर रहे हैं. (Photo- PTI)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम कर रहे हैं. (Photo- PTI)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुणे में होने वाले कार्यक्रम को पुलिस ने हरी झंडी दे दी है. 22 अगस्त को 'छात्रों की गूंज' नाम से यह कार्यक्रम आयोजित होगा. पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति के साथ आयोजकों के सामने 30 शर्तें रखी हैं. इनमें आपत्तिजनक तस्वीर, पोस्टर या बैनर लगाने पर रोक भी शामिल है.

यह कार्यक्रम खास तौर पर छात्राओं के लिए रखा गया है. इसमें शिक्षा, सुरक्षा, समानता, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. कार्यक्रम पुणे के आरटीओ चौक के पास SSPMS कॉलेज ग्राउंड में शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक होगा. पुलिस के मुताबिक, इसमें करीब 8 से 10 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे जाएंगे, 'छात्रों की गूंज' में इस बार छात्राओं के हक की आवाज

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे में होंगे. (Photo- PTI)

 

आपत्तिजनक पोस्टर और धार्मिक भावनाओं पर रोक

पुलिस की तरफ से जारी अनुमति में कहा गया है कि कार्यक्रम में कोई आपत्तिजनक तस्वीर, फोटो या बैनर नहीं लगाया जाएगा. आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम के दौरान किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हों. अगर किसी तरह की घटना होती है और उससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, तो इसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी. महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने कहा कि पार्टी पुलिस की सभी शर्तों का पालन करेगी.

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सुरक्षा से लेकर पार्किंग तक की जिम्मेदारी

पुलिस ने आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है. पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग इंतजाम करने होंगे. प्रवेश और बाहर निकलने के लिए पर्याप्त गेट रखने होंगे. इसके अलावा पीने का पानी, टॉयलेट, फायर सेफ्टी उपकरण और पार्किंग की व्यवस्था भी जरूरी होगी.

राहुल गांधी लगातार छात्रों के साथ संवाद बढ़ा रहे हैं. अपने नेताओं के साथ भी इवेंट में शामिल हो रहे हैं. (Photo- PTI)

आयोजकों को निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे. इनमें महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल होंगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं. पूरे कार्यक्रम स्थल को कवर करने वाले CCTV कैमरे भी चालू रखने होंगे. ड्रोन से फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होगी. पुलिस, मेडिकल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए इमरजेंसी रास्ता खुला रखना होगा.

यह भी पढ़ें: 'छात्रों की गूंज' पर उठे विवाद पर शशि थरूर की सफाई: बोले- 'पार्टी या नेतृत्व पर हमला नहीं, मीडिया ने तोड़ा-मरोड़ा'

पुणे में पहले से लागू हैं प्रतिबंध

पुणे शहर में पुलिस ने 31 अगस्त तक 14 दिनों के लिए प्रतिबंध वाले आदेश भी लागू किए हैं. इसके तहत सार्वजनिक सभाओं और पुतले जलाने जैसी गतिविधियों पर रोक है. पुलिस ने आगामी त्योहारों और प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा का हवाला दिया है. हालांकि, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि यह आदेश राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के लिए जारी किया गया है.

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राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ भी लगातार बैठकें और सभाएं कर रहे हैं. (Photo- PTI)

राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दों को लेकर यह अभियान 17 जून को राजस्थान के कोटा से शुरू किया था. इसके बाद देहरादून और प्रयागराज में भी कार्यक्रम किए गए. अब पुणे में होने वाला कार्यक्रम इसी अभियान की अगली कड़ी है

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