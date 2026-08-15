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राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे जाएंगे, 'छात्रों की गूंज' में इस बार छात्राओं के हक की आवाज

आगामी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी का रुख पूरी तरह साफ है. अब छात्र के मुद्दों के साथ ही छात्राओं के हक और सुरक्षा पर भी चर्चा होनी है.

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राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का चौथा फेज पुणे में होगा (फाइल फोटो- PTI)
राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का चौथा फेज पुणे में होगा (फाइल फोटो- PTI)

लड़कियों को हक, सुरक्षा और अपने फैसले खुद लेने की आजादी चाहिए. लेकिन क्या उन्हें ये सब मिल पा रहा है? ये सवाल पूछते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी 'छात्रों की गूंज' मुहीम के अगले पड़ाव का ऐलान किया है. इस अभियान का अगला कार्यक्रम 22 अगस्त को पुणे में होगा.

राहुल ने देश के छात्रों से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की और छात्राओं के मुद्दों को सामने रखा.  उन्होंने  कहा कि देश की लड़कियों को समानता, सुरक्षा, अवसर और अपनी बात खुलकर कहने की आजादी चाहिए. लेकिन उनके मुताबिक, इसके बदले उन्हें असुरक्षा, और भेदभाव के साथ अपने अधिकारों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. 

इससे पहले प्रयागराज में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन हुआ था ,जहां राहुल गांधी ने छात्रों को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया. 
इसके जरिए राहुल ने इस आयोजन में  दर्द, डेटा, और दौलत पर बात की. छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था की देश के 40 करोड़ युवा बेजोड़ हैं, भारत का भविष्य इन्हीं युवाओं की क्षमता पर निर्भर करेगा. इसके साथ ही राहुल ने साफ किया कि युवा से उनका मतलब देश के हर नागरिक से है. 

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छात्रों की गूंज की शुरुआत छात्रों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में लाने के उद्देश्य से की गई है.

इसके पहले कोटा और देहरादून में इस अभियान के कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं.अब पुणे में होने वाला कार्यक्रम इस मुहिम का अगला बड़ा पड़ाव होगा, जहां छात्रों और खास तौर पर छात्राओं के अधिकार, सुरक्षा और अवसर जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होगा.

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