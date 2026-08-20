2 बार होगी गोविंदा की शादी? कुंडली में बना योग, पत्नी सुनीता से कहा था- तैयार रहना...

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है. बुधवार को सुनीता आहूजा ने मुंबई में फैमिली कोर्ट जाकर तलाक की याचिका वापस ली. सुनीता के इस मूव ने सबको सरप्राइज किया. फैंस के बीच खुशी का ठिकाना नहीं है. उनके फेवरेट कपल हमेशा के लिए एक हो गए हैं. उनके बीच का विवाद सुलझने पर सबने राहत की सांस ली है.

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बीते कई सालों से उनके बीच अनबन की खबरें थीं. पब्लिक में सुनीता ने कई बातें कीं. पति गोविंदा के खिलाफ मोर्चा खोला. पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का खुलासा किया. पति-पत्नी के बीच आई खटास ने लोगों का दिल तोड़ा. लेकिन अब सबको चैन मिल गया है क्योंकि सुनीता ने पति के साथ रहने का फैसला कर लिया है. दोनों के बीच अब सब ठीक है, इस बीच इंटरनेट पर गोविंदा का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर ने दूसरी शादी की बात की थी.

दूसरी शादी करेंगे गोविंदा?

एक इंटरव्यू में गोविंदा ने अपनी कुंडली का जिक्र करते हुए कहा था कि उसमें दूसरी शादी का योग लिखा है. स्टारडस्ट संग बातचीत में एक्टर ने ये बात कही थी. उन्होंने पत्नी सुनीता को तैयार रहने के लिए आगाह भी किया था. एक्टर ने पुराने इंटरव्यू में कहा था- कल पता नहीं क्या होगा. क्या पता मैं किसी लड़की के साथ इंवॉल्व हो जाऊं. शायद मैं उस लड़की से शादी भी कर लूं. लेकिन सुनीता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए. तभी मैं फ्री महसूस करूंगा. मेरी कुंडली में दूसरी शादी लिखी हुई है.

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गोविंदा का ये बयान उस वक्त काफी वायरल हुआ था. पति-पत्नी के बीच तीसरे शख्स की वजह से तरकार होने की खबरें थीं. चर्चा थी कि गोविंदा का अपनी फिल्म की हीरोइन रानी स्वर्णकार संग अफेयर चल रहा है. दोनों की नजदीकियां सुनीता को रास नहीं आई. तभी उन्होंने पति के खिलाफ बयानबाजी की. खैर, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, उम्मीद है अब दोनों के बीच सब ठीक रहेगा.

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