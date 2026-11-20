कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी भूमिका खोता जा रहा है और अब 'साइड प्लेयर' बनकर रह गया है. राहुल ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सिर्फ देख रहा है.

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दरअसल, राहुल गांधी बुधवार को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में छात्रों से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का आकार ऐसा है कि दुनिया के मामलों में उसकी अहम आवाज होनी चाहिए. लेकिन मौजूदा समय में भारत वैश्विक बातचीत को दिशा देने में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है.

राहुल ने कहा कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों के साथ बातचीत कराने में जुटा है और भारत सिर्फ देख रहा है. उन्होंने कहा कि भारत के अमेरिका, ईरान और रूस के साथ रिश्ते हैं. इसके बावजूद वह इन संबंधों को कूटनीतिक प्रभाव में नहीं बदल पा रहा है.

'दोस्ती से नहीं चलती जियोपॉलिटिक्स'

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं के साथ निजी दोस्ती अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को तय नहीं करती. राहुल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि देशों के फैसले सिर्फ नेताओं की दोस्ती के आधार पर नहीं होते.

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Rahul Gandhi, sitting in a foreign country and maliciously attempting to spoil India’s international reputation by publicly defaming our nation as a side player, is most reprehensible and inexcusable. Rahul Gandhi, the LoP, sounds like an eager cheerleader and a shameless propagandist for Pakistan and his reckless remarks expose how clueless Rahul Gandhi is about global geopolitics. New India under PM Modi ji’s sagacious statesmanship has emerged as a global unifier and consensus builder in an evolving multipolar world. Even senior Congress leaders have appreciated the nuanced and balanced foreign policy of PM Modi ji. Rahul Gandhi and the bitter Congress first family cannot tolerate New India’s rising global stature under PM Modi ji's leadership. India definitely deserves a better LoP than the irresponsible, incompetent and ill-informed Rahul Gandhi. — C.R.Kesavan (@crkesavan) November 20, 2026

उन्होंने कहा कि दोस्ती मुद्दा नहीं है. दोस्ती की परवाह कौन करता है? क्या आपको लगता है कि जियोपॉलिटिक्स इस वजह से चलेगी कि कोई नेता आपका दोस्त है? वह एक व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है. उसके पीछे पूरी आर्थिक व्यवस्था है. राहुल ने आगे कहा कि उन्हें नेताओं के बीच दोस्ती से कोई परेशानी नहीं है. लेकिन ज्यादा जरूरी यह समझना है कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसमें भारत की जगह क्या है.

राहुल गांधी ने दुनिया की बदलती राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था पर भी बात की. उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था में पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है. लेकिन आने वाली व्यवस्था किसी एक सभ्यता के आधार पर नहीं बनेगी.

उनके मुताबिक, अमेरिका, चीन, भारत, मध्य पूर्व और रूस जैसी बड़ी ताकतों की इसमें भूमिका होगी. राहुल ने कहा कि भारत को इस बदलाव में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए.

पाकिस्तान से बातचीत पर क्या बोले राहुल?

इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान के एक प्रतिभागी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान आपसी आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर साथ काम कर सकते हैं? इस पर राहुल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश है. लेकिन पाकिस्तान को पहले भारत में आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा.

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If Rahul Gandhi wants to speak about foreign policy let him first talk about Nehru’s dubious distinction of being the longest [1947-1964] and the most dismal foreign minister. Nehru’s inept foreign policy was riddled with failure and fiasco. While Nehru blundered and internationalized Kashmir by taking it to the United Nations, PM Modi abrogated Article 370. It was Nehru who gave up claim on India’s permanent seat at the UNSC in favour of the Chinese and forfeited about 38,000 square km of territory in Aksai Chin. Nehru signed the lopsided Indus Water Treaty favouring Pakistan and betraying generations of our farmers while Modi ji suspended the Treaty. The Congress led UPA Govt in the most cowardly manner failed to retaliate against the 26/11 Mumbai terror attacks while Operation Sindoor under PM Modi ji’s leadership was one of India’s greatest military victories. Rahul Gandhi is utterly clueless when it comes to global geopolitics and he Rahul Gandhi LoP sounds more like a leader of pro Pakistan propaganda. Under PM Modi ji’s statesmanship, India has emerged as a global unifier and consensus builder on the international stage. — C.R.Kesavan (@crkesavan) November 20, 2026

उन्होंने कहा कि भारत अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या को स्वीकार करके पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर सकता. राहुल के मुताबिक, जब आतंकवाद को समर्थन मिलना बंद होगा, तभी बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है.

राहुल के बयान पर BJP का पलटवार

राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. पार्टी प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनकी टिप्पणी को निंदनीय और अनुचित बताया.

केसवन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तान के लिए प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने उन्हें पाकिस्तान का समर्थक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर सहमति बनाने और देशों को साथ लाने की भूमिका निभा रहा है.

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'पाकिस्तान फैनबॉय' कहा.

Why is Rahul Gandhi so obsessed with Pakistan! At every global stage Rahul acts like Pak Fan Boy! Yet again he idolizes Pakistan as a role model for him in foreign policy outreach! His love for Pakistan has made him forget that It is India which - Russia& Ukraine both acknowledged for its peace efforts - Iran waived of any Hormuz restrictions. Rahul Gandhi's love for terror state Pakistan made UPA compromise India's sovereignty at Sharmal Shekh & not attack Pakistan post 26/11 terror attack! — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 20, 2026

दरअसल, राहुल गांधी इससे पहले भी विदेश में दिए गए अपने बयानों में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं. अक्टूबर 2025 में कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी पर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया था.

सितंबर 2024 में अमेरिका में छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने बेरोजगारी और भारत की आयात पर निर्भरता का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था कि भारत में फोन, फर्नीचर और कपड़ों पर 'मेड इन चाइना' लिखा दिखाई देता है. इस बार शिकागो में राहुल गांधी ने भारत की वैश्विक भूमिका और विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. उनके बयान के बाद बीजेपी ने उन पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.

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