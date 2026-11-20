कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी भूमिका खोता जा रहा है और अब 'साइड प्लेयर' बनकर रह गया है. राहुल ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सिर्फ देख रहा है.
दरअसल, राहुल गांधी बुधवार को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में छात्रों से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का आकार ऐसा है कि दुनिया के मामलों में उसकी अहम आवाज होनी चाहिए. लेकिन मौजूदा समय में भारत वैश्विक बातचीत को दिशा देने में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है.
राहुल ने कहा कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों के साथ बातचीत कराने में जुटा है और भारत सिर्फ देख रहा है. उन्होंने कहा कि भारत के अमेरिका, ईरान और रूस के साथ रिश्ते हैं. इसके बावजूद वह इन संबंधों को कूटनीतिक प्रभाव में नहीं बदल पा रहा है.
'दोस्ती से नहीं चलती जियोपॉलिटिक्स'
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं के साथ निजी दोस्ती अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को तय नहीं करती. राहुल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि देशों के फैसले सिर्फ नेताओं की दोस्ती के आधार पर नहीं होते.
उन्होंने कहा कि दोस्ती मुद्दा नहीं है. दोस्ती की परवाह कौन करता है? क्या आपको लगता है कि जियोपॉलिटिक्स इस वजह से चलेगी कि कोई नेता आपका दोस्त है? वह एक व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है. उसके पीछे पूरी आर्थिक व्यवस्था है. राहुल ने आगे कहा कि उन्हें नेताओं के बीच दोस्ती से कोई परेशानी नहीं है. लेकिन ज्यादा जरूरी यह समझना है कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसमें भारत की जगह क्या है.
राहुल गांधी ने दुनिया की बदलती राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था पर भी बात की. उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था में पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है. लेकिन आने वाली व्यवस्था किसी एक सभ्यता के आधार पर नहीं बनेगी.
उनके मुताबिक, अमेरिका, चीन, भारत, मध्य पूर्व और रूस जैसी बड़ी ताकतों की इसमें भूमिका होगी. राहुल ने कहा कि भारत को इस बदलाव में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए.
पाकिस्तान से बातचीत पर क्या बोले राहुल?
इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान के एक प्रतिभागी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान आपसी आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर साथ काम कर सकते हैं? इस पर राहुल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश है. लेकिन पाकिस्तान को पहले भारत में आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा.
उन्होंने कहा कि भारत अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या को स्वीकार करके पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर सकता. राहुल के मुताबिक, जब आतंकवाद को समर्थन मिलना बंद होगा, तभी बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है.
राहुल के बयान पर BJP का पलटवार
राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. पार्टी प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनकी टिप्पणी को निंदनीय और अनुचित बताया.
केसवन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तान के लिए प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने उन्हें पाकिस्तान का समर्थक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर सहमति बनाने और देशों को साथ लाने की भूमिका निभा रहा है.
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'पाकिस्तान फैनबॉय' कहा.
दरअसल, राहुल गांधी इससे पहले भी विदेश में दिए गए अपने बयानों में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं. अक्टूबर 2025 में कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी पर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया था.
सितंबर 2024 में अमेरिका में छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने बेरोजगारी और भारत की आयात पर निर्भरता का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था कि भारत में फोन, फर्नीचर और कपड़ों पर 'मेड इन चाइना' लिखा दिखाई देता है. इस बार शिकागो में राहुल गांधी ने भारत की वैश्विक भूमिका और विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. उनके बयान के बाद बीजेपी ने उन पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.