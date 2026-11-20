गुजरात में अब निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखने या जाति दर्शाने वाले चिह्न लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य सरकार ने इसके लिए गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है. नए नियम दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ बस और ट्रक सहित सभी प्रकार के निजी वाहनों पर लागू होंगे.

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राज्य सरकार के बंदरगाह एवं परिवहन विभाग ने 17 नवंबर 2026 को 'गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026' अधिसूचित किए. इसके तहत नियम 125 के उपनियम (1) में 'नो एडवरटाइजिंग डिवाइस, फिगर' के साथ 'कास्ट साइनेज' शब्द जोड़ा गया है. यानी वाहनों पर विज्ञापन उपकरणों और आकृतियों से जुड़े प्रावधान में अब जाति दर्शाने वाले संकेतों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है.

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इसके अलावा नियम 138 में उपनियम (2) के बाद नया उपनियम (3) जोड़ा गया है. इसके मुताबिक, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से मिली अनुमति वाले अपवादों को छोड़कर किसी भी निजी वाहन पर विज्ञापन उपकरण, जाति दर्शाने वाले चिह्न, आकृति या किसी भी तरह की लिखावट प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी.

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इस संशोधन का मकसद निजी वाहनों पर जाति आधारित पहचान दिखाने वाले शब्दों और चिह्नों के प्रदर्शन को नियंत्रित करना है. हालांकि, राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कुछ अपवादों को अनुमति दे सकेगी.

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उल्लेखनीय है कि इन संशोधन नियमों का प्रारूप 11 जून 2026 को गुजरात सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था. इस पर लोगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे. तय समय में सरकार को कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिला, जिसके बाद अब अंतिम नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं.

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