'मन की बात' में पीएम मोदी ने नशामुक्ति से लेकर 'वोकल फॉर लोकल' पर दिया बड़ा संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम के 137वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ संवाद किया. उन्होंने नशा मुक्ति अभियान समेत देश के सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की. साथ ही, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन समेत आजादी के आंदोलनों का भी जिक्र किया.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात एक ऐसा मंच है जहां देशवासियों के रचनामत्क आइडिया पर र्चचा होती है. पीएम ने मुंबई के कृष्णा शेषाद्री के 'भारत राज्य डॉट कॉम' नामक वेबसाइट का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट पर आप किसी भी साल को चुनकर उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था, यह जान सकते हैं. पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कृष्णा शेषाद्री से फोन पर बात भी की. पीएम ने उनसे यह भी पूछा कि उन्हें यह आइडिया कहां से आया. पीएम ने कृष्णा शेषाद्री को उनकी इस वेबसाइट के लिए शुभकामनाएं दी.

पीएम ने कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश के युवा नशामुक्ति अभियान का हिस्सा बन रहे हैं. पीएम ने कहा कि नशे की लत का असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता. उन्होंने युवाओं से स्लोगन, गाने और नाटक के जरिए जागरूकता फैलाने की अपील की.

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प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में अगस्त महीने में देशभक्ति के माहौल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ जैसे मौके देशवासियों में गर्व की भावना पैदा करते हैं. साथ ही, पीएम ने वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह वर्ष और खास हो गया. उन्होंने बताया कि 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत अब तक आठ करोड़ से ज्यादा तिरंगा सेल्फी अपलोड किए जा चुके हैं. उन्होंने सूर्यपथ तिरंगा अभियान का भी जिक्र किया.

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प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इसने महिलाओं को नई ताकत दी है. उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में 46% महिलाएं शामिल हैं. गाजियाबाद की बबीता शर्मा का भी उन्होंने जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वे पूजा के सामान बेचती थी. लेकिन पीएम स्वनिधि योजना के जरिए उन्हें सहायता मिली और अब उनका स्टॉल कैसे दुकान में बदल गया है.

पीएम ने बताया कि अमरनाथ यात्रा में भी कैसे स्वच्छता और जन भागीदारी देखने को मिली. पीएम ने मशहूर अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बनाई.

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पीएम ने त्योहारों का जिक्र करते हुए एक बार फिर वोकल फॉर लोकल अपनाने की अपील की. उन्होंने कंटेंट क्रिएटक्स और इंफ्लुएंसर्स से भी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया.

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