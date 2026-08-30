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हिमाचल प्रदेश: पोंटा साहिब में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, चीख सुनकर तीन युवकों ने बचाया

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पोंटा साहिब में रक्षाबंधन के दिन एक नाबालिग लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया. पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की को उसकी पत्नी से मिलवाने का झांसा देकर सुनसान जगह ले गया था.

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पुलिस आरोपी तलाश और मामले की जांच में जुटी. (Photo: Representational )
पुलिस आरोपी तलाश और मामले की जांच में जुटी. (Photo: Representational )

हिमाचल के सिरमौर ज़िले के पोंटा साहिब इलाके में रक्षाबंधन के दिन एक अनजान आदमी ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने रविवार को बताया कि नाबालिग की मां की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक रक्षाबंधन की शाम लड़की की मां किसी काम से उत्तराखंड के विकासनगर गई थीं. जब वह शाम करीब 7 बजे घर लौटीं, तो उन्होंने देखा कि न तो उनकी बेटी घर पर थी और न ही बेटा. उनका बेटा रात करीब 10 बजे अकेला लौटा. जब उससे अपनी बहन के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि वह उसके साथ थी लेकिन अचानक गायब हो गई. इसके बाद परिवार ने लड़की की तलाश शुरू कर दी.

पुलिस ने शुरू की जांच
परिवार का आरोप है कि एक आदमी ने लड़की को अपनी पत्नी से मिलवाने का झांसा दिया और उसे अपने दोपहिया वाहन पर एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की. पोंटा के यमुना विहार इलाके के पास खेतों में तीन स्थानीय युवकों ने कथित तौर पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी. जब वे उस जगह पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ने लड़की को पकड़ रखा था. युवकों को अपनी ओर आते देख आरोपी अपना दोपहिया वाहन वहीं छोड़कर भाग गया. इसके बाद युवक लड़की और वाहन दोनों को पोंटा पुलिस स्टेशन ले आए.

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लड़की के बयान के मुताबिक वह पोंटा साहिब गुरुद्वारे के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही थी, तभी एक युवक उसके पास आया और उसे एक सुनसान जगह ले गया. बाद में पास मौजूद तीन युवकों ने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी और उसे बचाने के लिए पहुंचे. सिरमौर के SP NS नेगी ने पुष्टि की कि मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्ध को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. मामले की जांच अभी चल रही है.

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