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'पूरा देश आपके साथ है कैप्टन', PM मोदी ने स्मित मछार से की 9 मिनट VIDEO कॉल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाईदुबई घटना में घायल भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से वीडियो कॉल पर बात की. बातचीत में पीएम मोदी ने उनकी बहादुरी, सूझबूझ और संयम की तारीफ की. वहीं स्मित ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा आदर्श बताया.

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पीएम मोदी ने कैप्टन से वीडियो कॉल पर बात की. (Photo- ITG)
पीएम मोदी ने कैप्टन से वीडियो कॉल पर बात की. (Photo- ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाईदुबई घटना में घायल भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से वीडियो कॉल पर बात की. करीब 9 मिनट चली इस बातचीत में पीएम मोदी ने उनकी बहादुरी, सूझबूझ और मुश्किल वक्त में संयम बनाए रखने की तारीफ की. पीएम मोदी ने स्मित से कहा कि पूरा देश उनके साथ है और उनके लिए प्रार्थना कर रहा है. उन्होंने कैप्टन के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की.

बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित काफी भावुक हो गए. उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि उनसे बात करना उनके लिए बेहद खास पल है. स्मित ने बताया कि पीएम मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का फोन आना उनके लिए बेहद गर्व की बात है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें पीएम मोदी से बात करने का मौका मिलेगा.

यह भी पढ़ें: 'हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, सबको मरने नहीं दे सकता यही था मन में', PM मोदी से बातचीत में बोले कैप्टन स्मित

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PM मोदी बोले- भारतीय जान बचाने के लिए जोखिम उठाते हैं

पीएम मोदी ने कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय दूसरों की जान लेने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले लोग हैं. उन्होंने स्मित की हिम्मत, सूझबूझ और मुश्किल हालात में संयम की तारीफ की.

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प्रधानमंत्री ने बातचीत में स्मित की मां गीता बेन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गीता बेन ने उन्हें भगवद्गीता की सीख और संस्कारों के साथ बड़ा किया है. पीएम मोदी ने कहा कि स्मित के भीतर दिख रहे संस्कारों में उनकी मां की परवरिश की बड़ी भूमिका है.

मुश्किल वक्त में पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा

कैप्टन स्मित ने पीएम मोदी को बताया कि जब भी वह मुश्किल में होते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. उन्होंने कहा कि घटना के दौरान जब हालात बेहद मुश्किल थे, तब भी वह हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे. स्मित ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में यही चीज उन्हें हिम्मत देती रही.

यह भी पढ़ें: 'मुझे हनुमान जी ने बचाया', स्मित मछार की PM मोदी से बातचीत में भगवद गीता का भी जिक्र

पीएम मोदी ने स्मित की बहादुरी की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया. वहीं कैप्टन स्मित ने प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा आदर्श बताते हुए कहा कि उनसे बात करना उनके लिए गर्व और बेहद खास अनुभव है.करीब 9 मिनट की इस वीडियो कॉल में पीएम मोदी और स्मित के बीच हुई बातचीत में हिम्मत, संस्कार और मुश्किल वक्त में हौसला बनाए रखने की बात सामने आई.

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