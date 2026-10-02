scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाढ़ में बहते-बहते मुजफ्फरपुर पहुंचे 12 हिरण, एक की हालत गंभीर, वन विभाग ने रेस्क्यू कर बचाई जान

बिहार की बाढ़ से वन्य जीवों पर भी खासा असर पड़ रहा है. पानी के तेज बहाव से 12 हिरण बहकर मुजफ्फरपुर पहुंचे. राहत की बात यह रही कि वन विभाग के कर्मचारियों ने समय रहते उनका रेस्क्यू किया.

Advertisement
X
बाढ़ में बहकर आए 12 हिरणों को बचाया गया (Photo-ITG)
बाढ़ में बहकर आए 12 हिरणों को बचाया गया (Photo-ITG)

बिहार में आई भीषण बाढ़ बाढ़ की मार इंसानों के साथ ही वन्य जीवों पर भी पड़ रही है. बीते दिनों जंगलों में पानी घुसने से जानवरों के रिहायशी इलाके में घुसने की कई खबरें सामने आई हैं. इसी बीच मुजफ्फरपुर में वन्य विभाग ने करीब 12 हिरण को रेस्क्यू किया है.

जानकारी के मुताबिक, हिरण बाढ़ के पानी से बहते हुए मुजफ्फरपुर आए थे. इसके बाद पारू और साहेबगंज इलाके से वन विभाग के कर्मचारियों ने सभी हिरणों का रेस्क्यू किया. इनमें से 4 हिरण नर और 8 मादा हैं. पानी के तेज बहाव में बहने से एक हिरण के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है. फिलहाल वन विभाग के चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है. 

जानकारी के मुताबिक, बचाव के बाद सभी हिरणों को मुजफ्फरपुर के शेरपुर स्थित वन विभाग कार्यालय अरण्य विहार में रखा गया है. जरूरी इलाज और प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन हिरणों को वाल्मीकि टाइगर सेंटर (VTR) भेजा जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर गयाजी पहुंचे विदेशी श्रद्धालु. (Photo: ITG)
रूस-यूक्रेन से इटली-जर्मनी तक... गया में विदेशी श्रद्धालुओं ने किया पिंडदान
tejashwi yadav and rahul gandhi
बिहार में RJD की उम्मीदवारी वाली 3 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे कैंडिडेट
डीएम ने बच्चे को देखते ही सड़क पर रुकवा दी कार. (Photo: Screengrab)
'बेटा स्कूल नहीं जाते हो...?' कचरा बीनते बच्चे को देख DM ने रोकी गाड़ी
Death of Uncle and Nephew While Crossing Flooded Ganga Road
चाचा- भतीजा तेज बहाव में बह गए, LIVE VIDEO में कैद हुआ मौत का मंजर
बिहार के सारण में बाढ़ का कहर, हाईवे पर 5 फीट पानी

बचाव अभियान के दौरान पूर्वी रेंज के रेंजर विकास कुमार ने टीम को लीड किया. इस दौरान वनरक्षी रॉबिन कुमार, सूरज कुमार, शशिशेखर और मोती साहनी भी बचाव अभियान टीम में शामिल रहे. बिहार में आई बाढ़ के प्रकोप से कोई अछूता नहीं है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पटना के मनेर में बाढ़ का ऐसा हाल, जान जोखिम में डाल नावों से स्कूल जा रहे बच्चे

इंसान से लेकर जंगली जानवर तक खाने-पीने की कमी से जूझ रहे हैं. बाढ़ में हिरणों का इस तरह बहकर आना नया नहीं है. इससे पहले भी बिहार के जंगली जानवरों के कई रिहायशी इलाकों में घुसने की खबर आ चुकी है.फिलहाल वन विभाग रेस्क्यू किए गए हिरणों की निगरानी और देखरेख कर रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'साथी पकड़ा गया, मोबाइल तोड़ दो'... मैसेज से खुला साइबर ठगी का खेल, PhD स्टूडेंट के गैंग की कहानी |
    क्रिकेट ने दी पहचान, पत्नी ने बचाई जिंदगी... भारतवंशी ऑलराउंडर सिमी सिंह की कहानी भावुक कर देगी |
    जंतर मंतर पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए सौरभ भारद्वाज, देखें |
    8th Pay Commission: फरवरी-मार्च या मई 2027... 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी? एक्सपर्ट्स ने बताया |
    दिल्ली में CEC के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, सुरक्षा के चलते 11 मेट्रो स्टेशन बंद |
    Prem Keetanu Review: ‘प्रेमालु’ वाली फील या सिर्फ पुराना रोमांस, वीर पहाड़िया की ‘प्रेम कीटाणु’ में कितना दम? |
    Reuse Old Purse Ideas: फटे-पुराने पर्स फेंकने की न करें भूल, घर में आएंगे बड़े काम, जानें रीयूज के आसान तरीके |
    देश के इस शहर में घर का किराया खा जाता है सैलरी का 53%, दिल्ली-NCR भी पीछे नहीं |
    मोदी के शांति प्रयासों पर पुतिन ने जताया भरोसा, बताया अच्छे आइडिया वाले नेता |
    गोल्डी बराड़ के नाम पर रंगदारी मांगते थे आरिफ, आनीफ और मोमेन, फायरिंग से पहले दिल्ली पुलिस ने दबोचा पूरा गैंग
    Advertisement