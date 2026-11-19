प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय समाज का स्वभाव 'खाओ-पियो और मौज करो' वाला नहीं है, बल्कि भारतीयों की मूल आदत बचत करने की रही है. इसे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए. नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने गरीबी उन्मूलन, नशे की समस्या और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की.

और पढ़ें

करीब साढ़े तीन घंटे चली इस बैठक में नशे की समस्या पर बात करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने रुंधे गले से कहा कि देश के युवाओं को हर हाल में नशे के चंगुल से बचाना होगा. उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, तो नशे की समस्या को भी जड़ से मिटाया जा सकता है. साथ ही उन्होंने आगाह किया कि नक्सलवाद की दोबारा वापसी नहीं होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'देश के युवा को बचाना होगा...', नशे की समस्या पर कैबिनेट मीटिंग में भावुक हुए पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा- 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले

गरीबी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने 2014 में सरकार बनने के बाद सेंट्रल हॉल में दिए अपने पहले भाषण को याद किया. उन्होंने तब अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित बताया था. पीएम ने कहा कि आज देश के 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे दोबारा गरीबी के दुष्चक्र में न फंसें. इसके लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना जरूरी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सुबह-शाम गाली देने से देश आगे नहीं बढ़ता', PM मोदी बोले- रेटिंग एजेंसियां पढ़ रहीं तरक्की के कसीदे

पीएम मोदी की मीटिंग में क्या-क्या हुआ?

बैठक में गरीबी से 50 करोड़ लोगों के बाहर आने, नक्सल मुक्त भारत और जनधन योजना के जरिए वित्तीय सशक्तीकरण पर तीन प्रेजेंटेशन दिए गए. गरीबी से बाहर निकलने में पीएम आवास योजना, हर घर जल, उज्ज्वला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल पहुंच और बैंकिंग सुविधाओं की भूमिका बताई गई. इसके अलावा सितंबर में हुई चिंतन बैठक में तय लक्ष्यों की प्रगति और प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की भी समीक्षा की गई.

---- समाप्त ----