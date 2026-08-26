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'शांति, खुशी और एकजुटता बढ़े', मिलाद-उन-नबी पर PM मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पवित्र अवसर समाज में एकजुटता, शांति और खुशियों को बढ़ावा देगा. पीएम मोदी ने लोगों से दया और समाज के लिए कुछ करने की भावना को हमेशा मार्गदर्शक बनाए रखने की अपील की.

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प्रधानमंत्री मोदी ने ईद मुबारक कहा. (Photo- PTI)
प्रधानमंत्री मोदी ने ईद मुबारक कहा. (Photo- PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मिलाद-उन-नबी के मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लोगों को ईद मुबारक कहा. पीएम मोदी ने अपने पैगाम में समाज में भाईचारा, खुशी और इत्तेहाद बढ़ने की कामना की.

प्रधानमंत्री ने लिखा, "ईद मुबारक. मिलाद-उन-नबी के मौके पर मेरी मुबारकबाद. मुझे उम्मीद है कि यह मुबारक मौका हमारे आसपास आपसी इत्तेहाद और खुशी को बढ़ावा देगा. मेहरबानी और समाज की भलाई के लिए कुछ करने का जज़्बा हमेशा हमारी रहनुमाई करता रहे."

यह भी पढ़ें: PM मोदी की 'प्रगति' बैठक, 30 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पर मंथन, साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर

पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश की याद में मनाया जाता है मिलाद-उन-नबी

मिलाद-उन-नबी को ईद-ए-मिलाद या मौलिद के नाम से भी जाना जाता है. यह दिन पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश की खुशी और उनकी जिंदगी और तालीमात को याद करने के लिए मनाया जाता है. इस्लामी रवायत के मुताबिक, पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश करीब 570 ईस्वी में मक्का में हुई थी. यह त्योहार इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-अल-अव्वल में मनाया जाता है.

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श्रीनगर में हजरतबल दरगाह पर ईद-ए-मिलाद त्योहार के मौके पर जुटे लोग. (Photo- PTI)

इस मौके पर पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी, उनके पैगाम और उनकी तालीमात को याद किया जाता है. रहमदिली, इंसानियत, जरूरतमंदों की मदद, इंसाफ और भाईचारा उनकी तालीमात के अहम पहलू माने जाते हैं. इसी जज़्बे के तहत लोग जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करते हैं.

देशभर में होते हैं धार्मिक आयोजन

भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलाद-उन-नबी के मौके पर मस्जिद और दरगाहों को रोशनी से सजाया जाता है. खास नमाज और मजहबी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं. कई जगहों पर जुलूस निकाले जाते हैं और पैगंबर मोहम्मद की सीरत और तालीमात पर तकरीरें की जाती हैं.

 

इस मौके पर लोग एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं. कई सामाजिक और मजहबी तंजीमें जरूरतमंदों के बीच खाना, मिठाइयां और कपड़े भी बांटते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने पैगाम में मेहरबानी, खिदमत और समाज की भलाई के जज़्बे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया.

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