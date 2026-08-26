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कुकू कोहली ने कीं दो शादियां, कौन थी पहली पत्नी, क्या करती हैं बेटियां? गुपचुप अरुणा ईरानी संग लिए थे 7 फेरे!

कुकू कोहली के निधन के बाद उनकी निजी जिंदगी और परिवार की कहानी भी चर्चा में है. उनकी पहली पत्नी रीता कोहली से दो बेटियां पूजा और करिश्मा हैं, जबकि बाद में उन्होंने अरुणा ईरानी से दूसरी शादी की थी. जानें क्या करती हैं फिल्म मेकर की बेटियां.

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क्या करती हैं कुकू कोहली की बेटियां? (Photo: ITGD)
क्या करती हैं कुकू कोहली की बेटियां? (Photo: ITGD)

फिल्ममेकर कुकू कोहली के निधन के बाद उनकी फिल्मों और अजय देवगन के करियर में उनके योगदान की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं रही. कुकू कोहली ने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी रीता कोहली थीं, जिनका कुछ साल पहले निधन हो गया. रीता से उनकी दो बेटियां हैं- पूजा कोहली और करिश्मा कोहली. वहीं बाद में कुकू ने मशहूर एक्ट्रेस अरुणा ईरानी से शादी की. इस रिश्ते को लेकर एक वक्त काफी विवाद भी हुआ था.

पहली पत्नी रीता कोहली से दो बेटियां

कुकू कोहली की पहली पत्नी रीता कोहली थीं. दोनों की दो बेटियां हैं- पूजा कोहली और करिश्मा कोहली. रीता अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनकी बेटियां अपने-अपने फील्ड में आगे बढ़ीं, लेकिन परिवार को लेकर उनकी कहानी में कई भावुक मोड़ भी रहे हैं.

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कुकू कोहली की बेटी पूजा कोहली फिल्म प्रोड्यूसर हैं. वह लाइमलाइट से काफी दूर रहना पसंद करती हैं और अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखती हैं. यही वजह है कि उनके बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आती.

कुकू कोहली की पहली पत्नी रीता कोहली

बेटी करिश्मा ने भी चुनी फिल्मी दुनिया

कुकू कोहली की दूसरी बेटी करिश्मा कोहली ने भी पिता की तरह फिल्म इंडस्ट्री को अपना करियर बनाया. उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से पढ़ाई और फिल्म निर्देशन की बारीकियां सीखीं. इसके बाद उन्होंने यशराज फिल्म्स से अपने करियर की शुरुआत की और निर्देशक कबीर खान के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया.

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करिश्मा 'एक था टाइगर', 'बजरंगी भाईजान' और 'ट्यूबलाइट' जैसी फिल्मों में एसोसिएट/असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं. आगे चलकर उन्होंने निर्देशन की कमान भी संभाली. उन्होंने 'मेंटलहुड' जैसी वेब सीरीज का निर्देशन किया, जिसमें करिश्मा कपूर नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने माधुरी दीक्षित स्टारर 'द फेम गेम' का भी निर्देशन किया.

करिश्मा की पहचान सिर्फ फिल्ममेकर के तौर पर ही नहीं है. वह कैटरीना कैफ की करीबी दोस्त भी मानी जाती हैं.

कुकू कोहली की पहली पत्नी और बेटियां

अप्रैल 2025 में की थी शादी

करिश्मा कोहली की निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही है. अप्रैल 2025 में उन्होंने एक्टर मिखाइल यावलकर से शादी की. खास बात यह थी कि उनकी शादी पारंपरिक अंदाज से हटकर हुई. दोनों ने एक आइस फैक्ट्री में व्हाइट वेडिंग की, जिसमें करिश्मा सफेद गाउन में नजर आईं. 

माता-पिता की शादी की सालगिरह पर करिश्मा की भावुक पोस्ट

कुछ महीने पहले करिश्मा ने अपने माता-पिता की शादी की सालगिरह पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि उनके माता-पिता की शादी को 50 साल हो चुके थे और उनका रिश्ता बिल्कुल पारंपरिक शादी जैसा नहीं था.

करिश्मा ने लिखा था कि जिंदगी ने उनके परिवार के लिए अपनी अलग योजनाएं बनाईं, लेकिन इसके बावजूद परिवार साथ रहा. उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कहा था कि छह साल पहले उन्हें खोने के बाद दुनिया कुछ शांत और सूनी सी हो गई.

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करिश्मा की पोस्ट की सबसे भावुक बात यह थी कि उन्होंने अपने माता-पिता के रिश्ते की जटिलताओं के बावजूद दोनों के लिए अपने प्यार का इजहार किया. उन्होंने लिखा कि उनकी मां उनके और उनकी बहन पूजा के व्यक्तित्व के हर हिस्से में मौजूद हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ उनका अपने पिता के साथ एक नया रिश्ता बना और यही उनकी मां चाहतीं.

कुकू और अरुणा ईरानी की शादी भी रही चर्चा में

कुकू कोहली की दूसरी शादी एक्ट्रेस अरुणा ईरानी से हुई थी. दोनों का रिश्ता सामने आने के बाद काफी विवाद हुआ था. अरुणा पर कुकू का घर तोड़ने तक के आरोप लगे. हालांकि, सालों बाद अरुणा ईरानी ने इस रिश्ते को लेकर अपनी तरफ की कहानी बताई थी.

एक इंटरव्यू में अरुणा ने कहा था कि जब वह कुकू से प्यार करने लगी थीं, तब उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वह शादीशुदा हैं. बाद में जब उन्हें सच्चाई पता चली, तब तक भावनाएं काफी गहरी हो चुकी थीं. कुकू और अरुणा की शादी के वक्त भी इस रिश्ते को लेकर खूब बातें हुईं, लेकिन दोनों ने साथ जिंदगी बिताई और यह रिश्ता सालों तक कायम रहा.

अरुणा ने क्यों नहीं की अपनी संतान?

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कुकू से शादी के बाद अरुणा ईरानी कभी मां नहीं बनीं. इस फैसले को लेकर भी उन्होंने कई साल बाद खुलकर बात की थी. लहरें रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके लिए बच्चा पैदा करना सिर्फ जन्म देने तक सीमित नहीं था. वह अपने बच्चे को पूरा समय देना चाहती थीं और नहीं चाहती थीं कि उनके बच्चे को किसी तरह का ऐसा संघर्ष झेलना पड़े, जिसे उन्होंने खुद अपने बचपन में महसूस किया था.

दूसरी पत्नी अरुणा ईरानी के साथ कुकू कोहली

अरुणा ने अपने पिता की दो शादियों का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता की पहली शादी से बच्चे नहीं थे और बाद में उनकी मां से शादी हुई, जिसके बाद उनका जन्म हुआ. उन्होंने कहा था कि बचपन में कुछ परिस्थितियां उन्हें अच्छी नहीं लगती थीं और वह नहीं चाहती थीं कि उनके बच्चे को भी वैसी स्थिति से गुजरना पड़े.

उन्होंने यह भी कहा था कि बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने के लिए उन्हें अपना काम छोड़कर घर बैठना पड़ सकता था. हालांकि, उन्होंने अपने भाई-बहनों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला और बाद में अपने ग्रैंडचिल्ड्रेन के साथ भी उनका रिश्ता रहा. इसलिए उन्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है.

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कुकू की पहचान सबसे ज्यादा उनके सिनेमा और 'फूल और कांटे' से अजय देवगन को मिले लॉन्च के लिए की जाएगी, लेकिन उनके पीछे एक ऐसा परिवार भी है, जिसकी कहानी में प्यार, रिश्तों की उलझन, बिछड़ना और आगे बढ़ते रहने की कई परतें हैं. कुकू कोहली चले गए, लेकिन उनके पीछे सिर्फ फिल्मों की विरासत नहीं, बल्कि रिश्तों और यादों से भरी एक पूरी कहानी भी छोड़ गए हैं.

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