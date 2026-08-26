बारावफात से पहले आधी रात संभल की सड़कों पर उतरे SP... ड्रोन और CCTV से की जा रही निगरानी

यूपी के संभल में बारावफात का जुलूस निकलना है. इसको लेकर पुलिस-प्रशासन ने भी कमर कस ली है. मंगलवार की रात सड़कों पर पुलिस अफसरों ने पैदल मार्च किया. इस दौरान एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी, साथ में सीओ और चार थानों की पुलिस फोर्स थी. जुलूस के रास्तों से लेकर संवेदनशील इलाकों तक हर चीज को चेक किया गया. पुलिस ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों और चुने गए हॉटस्पॉट का भी जायजा लिया. एसपी के मुताबिक, अराजक तत्वों की निगरानी के साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है.

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संभल को संवेदनशील जिला माना जाता है. ऐसे में त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस पहले से सतर्क रहती है. खासकर 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद यहां होने वाले बड़े आयोजनों को लेकर पुलिस-प्रशासन अतिरिक्त सावधानी बरतता है. इस बार भी बारावफात के जुलूस से पहले पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों की ग्राउंड पर पड़ताल की.

आधी रात को निकला पैदल मार्च

एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने सीओ अमन सिंह, सीओ कुलदीप सिंह और चार थानों की पुलिस फोर्स के साथ शहर के अलग-अलग हिस्सों में पैदल मार्च किया. पुलिस टीम उन रास्तों से भी गुजरी, जहां से बारावफात के जुलूस निकलने हैं.

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मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था देखी गई. चुने गए हॉटस्पॉट भी चेक किए गए. पुलिस फोर्स को निर्देश दिया गया कि जुलूस के दौरान संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त संख्या में जवान तैनात रहें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें. पुलिस का मैसेज बिल्कुल साफ है- त्योहार मनाइए, लेकिन कानून-व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं.

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CCTV की आंख से भी शहर पर नजर

पैदल मार्च के बाद एसपी शहर में लगे CCTV कैमरों की व्यवस्था देखने पहुंचे. इसके बाद वह सत्यव्रत पुलिस चौकी में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी पहुंचे.

यहां से शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगे कैमरों के जरिए निगरानी की जाती है. एसपी ने कंट्रोल सेंटर में तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि बारावफात के दौरान शहर के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाए.

और सिर्फ जमीन पर लगे कैमरे ही नहीं, इस बार आसमान से भी नजर रखने की तैयारी है. जुलूस के दौरान ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी. यानी भीड़ में क्या हो रहा है, जुलूस का मूवमेंट कैसा है और संवेदनशील इलाकों में क्या स्थिति है- पुलिस हर तरफ नजर रखने की तैयारी में है.

सोशल मीडिया पर भी 'स्क्रीनिंग'

पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी एक्टिव कर दी गई है. पुलिस ऐसे लोगों पर नजर रख रही है, जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल खराब कर सकते हैं. पुलिस ने साफ कहा है कि अगर किसी ने अफवाह फैलाने या अराजकता पैदा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है. बारावफात को देखते हुए कई जुलूस निकलेंगे, इसी को देखते हुए संभल में पुलिस, पीएसी और स्थानीय अफसरों के साथ सभी जुलूस मार्गों पर और संवेदनशील इलाकों व हॉटस्पॉट में भ्रमण और फ्लैगमार्च किया जा रहा है.

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जुलूस के आयोजन कमेटी के साथ बात की जा रही है. हमारा प्रयास है कि यह आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो. अराजक तत्वों पर नजर है. सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए टीम लगाई गई है. भड़काऊ पोस्ट करने वाले आसामाजिक तत्वों की निगरानी की जा रही है. आने वाले दिनों में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी है, उन सभी त्योहारों को देखते हुए भी पैदल मार्च किया जा रहा है.

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