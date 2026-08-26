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देश में 31 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मॉनसून! 25 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने 26 से 31 अगस्त के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश और खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है. उत्तर भारत से लेकर मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों तक अलग-अलग दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी खतरा है. कुछ राज्यों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

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मौसम विभाग ने 26 से 31 अगस्त के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश और खराब मौसम का अलर्ट जारी किया. (File Photo: PTI)
मौसम विभाग ने 26 से 31 अगस्त के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश और खराब मौसम का अलर्ट जारी किया. (File Photo: PTI)

मौसम विभाग (IMD) ने 26 से 31 अगस्त के बीच देश के बड़े हिस्से में बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अनुमान जताया है. इस दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में अलग-अलग दिनों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की भी संभावना है. आईएमडी के मुताबिक 26 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे. दोपहर तक बहुत हल्की से हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. 

उत्तर भारत में उत्तराखंड में 26-31 अगस्त के दौरान कई जगह बारिश का दौर जारी रह सकता है. 26 और 30-31 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 अगस्त तक बारिश हो सकती है. यहां 26 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी, जबकि 27 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में भी 26-31 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी इस अवधि में बारिश का अनुमान है, जबकि 28-31 अगस्त को गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है.

मध्य भारत में 31 अगस्त तक बारिश का दौर

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मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश में 26 अगस्त को कई जगह बारिश हो सकती है. 27 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और 28-29 अगस्त के बीच गरज-चमक व बिजली गिरने का अलर्ट है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 26-29 अगस्त तक कई जगह बारिश का अनुमान है. यहां 26 अगस्त को बहुत भारी और 27-29 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है. विदर्भ में 26-28 अगस्त तक कई जगह बारिश होगी, जबकि 26 अगस्त को गरज-चमक, बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है. छत्तीसगढ़ में 26-31 अगस्त तक बारिश का दौर बना रह सकता है. यहां 26 अगस्त को बहुत भारी और 27-29 अगस्त के दौरान भारी बारिश हो सकती है.

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पूर्वी-पूर्वोत्तर भारत में भी सक्रिय रहेगा मौसम

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा. गंगीय पश्चिम बंगाल में 26-31 अगस्त तक कई जगह बारिश और 28-30 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. झारखंड में 26-31 अगस्त तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 26-28 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. बिहार में 26 अगस्त को कई जगह बारिश हो सकती है, जबकि 26-27 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. ओडिशा में 26 और 28-31 अगस्त को कई जगह बारिश हो सकती है. यहां 28-30 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश, जबकि 26, 27 और 31 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है.

पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में 26-31 अगस्त के दौरान बारिश का दौर जारी रह सकता है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. असम और मेघालय में भी 26 तथा 28-31 अगस्त को कई जगह बारिश का अनुमान है. यहां 26-31 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पूरे सप्ताह बारिश की संभावना है. इन राज्यों में 26 अगस्त, 27-28 अगस्त और 31 अगस्त को भारी बारिश, जबकि 29-30 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है.

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पश्चिमी भारत में मॉनसूनी गतिविधियों का दौर

पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा में 26-31 अगस्त तक कई जगह बारिश हो सकती है. मध्य महाराष्ट्र में 26 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है. मराठवाड़ा में बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है. गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ में भी 26-31 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है.

दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 26-29 अगस्त के दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. रायलसीमा में भी इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 26 अगस्त को तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना है. 26 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

दक्षिण भारत में आंधी और बारिश का अलर्ट

तेलंगाना में 26 अगस्त को गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 26 अगस्त को गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 26 अगस्त को कई जगह बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. तटीय कर्नाटक में भी 26 अगस्त को भारी बारिश के साथ बिजली गिरने और गरज-चमक का अनुमान है.

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केरल और माहे में 26-28 अगस्त तक कई जगह बारिश हो सकती है. यहां 26 अगस्त को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और 27 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है. लक्षद्वीप में भी 26-28 अगस्त के दौरान कई जगह बारिश और 26 अगस्त को तेज हवाएं चल सकती हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 26-31 अगस्त तक बारिश का दौर बना रह सकता है. 27-29 अगस्त के दौरान यहां गरज-चमक, बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

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