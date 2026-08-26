scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या बारिश तोड़ देगी WTC फाइनल का सपना? टीम इंडिया के सामने होगी पहाड़ जैसी चुनौती!

भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच को हर हाल में जीतने की कोशिश करेगी. भारतीय गेंदबाज मैच के चौथे दिन श्रीलंकाई टीम को जल्द से जल्द ऑल आउट कर फॉलोऑन देना चाहेगी.

Advertisement
X
भारत को हर हाल में चाहिए जीत. (PHOTO: PTI)
भारत को हर हाल में चाहिए जीत. (PHOTO: PTI)

कोलंबो में खेले जा रहे भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है. लेकिन तीसरे दिन के आखिरी सेशन में बारिश ने पूरे मैच का मजा किरकिरा कर दिया है.  

अगर मौसम का मिजाज इसी तरह रहता है तो भारतीय टीम का गणित बिगड़ सकता है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 83.4 ओवरों में 8 विकेट खोकर 265 रन बना लिए हैं. श्रीलंका अभी भी भारत के 503 रन के विशाल स्कोर से 238 रन पीछे है और उसे फॉलोऑन टालने के लिए 39 रन और चाहिए.

क्रीज पर सोनल दिनुषा (85 रन) और लाहिरू कुमारा (8 रन) टिके हुए हैं. श्रीलंका के लिए दिनूषा और पसिंदु सूरियाबंदारा (80 रन) की पारियों ने कुछ राहत ज़रूर दी, जबकि भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट चटकाए.

मैच ड्रॉ होने पर भारत को बड़ा नुकसान

मैच के चौथे और पांचवें दिन (27 और 28 अगस्त) कोलंबो में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूरा पूर्वानुमान है. अगर बारिश के कारण यह मैच ड्रॉ पर छूटता है तो भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा.
यह भी पढ़ें: India vs Sri Lanka 2nd Test Highlights: दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म, सोनल शतक के करीब, फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रन की जरूरत

Advertisement

भारत पर क्यों बढ़ा दबाव?

WTC के फाइनल में बिना किसी झंझट के जगह बनाने के लिए भारत को इस मैच में जीत हर हाल में चाहिए थी. अगर यह मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो भारत के खाते से कीमती अंक निकल जाएंगे. श्रीलंका दौरे के ठीक बाद भारत को कुल 7 टेस्ट मैच और खेलने हैं. इस सीरीज के बाद भारत को 2 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ और 5 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है.

कोलंबो टेस्ट जीतने पर क्या होगा?

कोलंबो टेस्ट जीतने पर भारत को आगे आने वाले 7 मैचों में से कम से कम 5 मैच जीतने होंगे. वहीं कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने पर या मैच बारिश से धुलने पर भारत को अगले 7 में से कम से कम 6 मैच हर हाल में जीतने होंगे. ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसके घर में हराना कभी भी आसान नहीं होता. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ जीता-जिताया मैच बारिश के कारण हाथ से निकलना भारत के लिए WTC फाइनल की राह को बेहद कांटों भरा बना देगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ईरान-US में युद्ध की वजह से 145 देशों ने बढ़ाए पेट्रोल के दाम, भारत पर भी आर्थिक चोट |
    UP के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल से संवर रही किसानों की जिंदगी, ODOP योजना का मिल रहा फायदा |
    बारावफात से पहले आधी रात संभल की सड़कों पर उतरे SP... ड्रोन और CCTV से की जा रही निगरानी |
    खेल को खेल ही रहने दें, जंग का नाम दें |
    Shukra Gochar 2026: चित्रा नक्षत्र में एक्टिव हो चुके हैं शुक्र देव, 5 राशियों को मिलेगा लाभ! |
    क्या पाकिस्तान पहुंच गए तुर्किए के घातक 'कामिकाज़े' ड्रोन? देखें कूटनीति |
    क्या बारिश तोड़ देगी WTC फाइनल का सपना? टीम इंडिया के सामने होगी पहाड़ जैसी चुनौती! |
    'शांति, खुशी और एकजुटता बढ़े', मिलाद-उन-नबी पर PM मोदी ने दी बधाई |
    प्याज के दाम 60 के पार, सरकार ने खोला बफर स्टॉक, देखें गुजरात आजतक |
    हैदराबाद के सूर्यापेट में भीषण सड़क हादसा, लोहे की रॉड से लदे कंटेनर में घुसी ट्रैवल बस, 5 की मौत
    Advertisement