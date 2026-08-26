क्या बारिश तोड़ देगी WTC फाइनल का सपना? टीम इंडिया के सामने होगी पहाड़ जैसी चुनौती!

कोलंबो में खेले जा रहे भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है. लेकिन तीसरे दिन के आखिरी सेशन में बारिश ने पूरे मैच का मजा किरकिरा कर दिया है.

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अगर मौसम का मिजाज इसी तरह रहता है तो भारतीय टीम का गणित बिगड़ सकता है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 83.4 ओवरों में 8 विकेट खोकर 265 रन बना लिए हैं. श्रीलंका अभी भी भारत के 503 रन के विशाल स्कोर से 238 रन पीछे है और उसे फॉलोऑन टालने के लिए 39 रन और चाहिए.

क्रीज पर सोनल दिनुषा (85 रन) और लाहिरू कुमारा (8 रन) टिके हुए हैं. श्रीलंका के लिए दिनूषा और पसिंदु सूरियाबंदारा (80 रन) की पारियों ने कुछ राहत ज़रूर दी, जबकि भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट चटकाए.

मैच ड्रॉ होने पर भारत को बड़ा नुकसान

मैच के चौथे और पांचवें दिन (27 और 28 अगस्त) कोलंबो में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूरा पूर्वानुमान है. अगर बारिश के कारण यह मैच ड्रॉ पर छूटता है तो भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा.

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भारत पर क्यों बढ़ा दबाव?

WTC के फाइनल में बिना किसी झंझट के जगह बनाने के लिए भारत को इस मैच में जीत हर हाल में चाहिए थी. अगर यह मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो भारत के खाते से कीमती अंक निकल जाएंगे. श्रीलंका दौरे के ठीक बाद भारत को कुल 7 टेस्ट मैच और खेलने हैं. इस सीरीज के बाद भारत को 2 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ और 5 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है.

Another one bites the dust!



Manav Suthar scalps his 3rd wicket as Saransh Jain takes the catch. 🙌 🙌



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कोलंबो टेस्ट जीतने पर क्या होगा?

कोलंबो टेस्ट जीतने पर भारत को आगे आने वाले 7 मैचों में से कम से कम 5 मैच जीतने होंगे. वहीं कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने पर या मैच बारिश से धुलने पर भारत को अगले 7 में से कम से कम 6 मैच हर हाल में जीतने होंगे. ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसके घर में हराना कभी भी आसान नहीं होता. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ जीता-जिताया मैच बारिश के कारण हाथ से निकलना भारत के लिए WTC फाइनल की राह को बेहद कांटों भरा बना देगा.



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