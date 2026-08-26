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Shukra Gochar 2026: चित्रा नक्षत्र में एक्टिव हो चुके हैं शुक्र देव, 5 राशियों को मिलेगा लाभ!

Shukra Gochar 2026: 25 अगस्त से चित्रा नक्षत्र में विराजमान शुक्र देव कुछ राशियों के जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं और धन की बौछार करने वाले हैं. जानें किस राशि के जातकों की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और किसके दांपत्य जीवन व करियर में नई मिठास आएगी.

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शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. (Photo: ITG)
शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. (Photo: ITG)

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व माना गया है. सुख, समृद्धि, धन, वैभव और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र 25 अगस्त 2026 को हस्त नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं. चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक हैं. शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक उन्नति लेकर आएगा.

शुक्र के नक्षत्र गोचर का प्रभाव

शुक्र ग्रह के मंगल के नक्षत्र में आते ही व्यापार, करियर, कला, फैशन और संपत्ति से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिलेगी. इस गोचर से कई राशियों को विशेष आर्थिक लाभ और भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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इन 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

मेष राशि
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए अवसर मिलने के प्रबल संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी. निवेश या धन से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है.

वृषभ राशि
व्यापार में लाभ के योग हैं. वरिष्ठ अधिकारियों या परिवार के बड़े-बुजुर्गों का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं.

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वृश्चिक राशि
करियर के लिए यह समय बहुत भाग्यशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की तारीफ होगी. नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. नौकरी में तरक्की के अवसर सामने आएंगे. कारोबार करने वाले लोगों को भी नई डील या अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ होगा.

मकर राशि
व्यावसायिक दृष्टिकोण से बड़ा फायदा होगा. नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में धन लाभ का जरिया बनेंगे. कारोबार का विस्तार करने की योजना सफल हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं. आपकी मेहनत से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मीन राशि
आय के नए स्रोत खुलेंगे. पुरानी आर्थिक चिंताओं से राहत मिलेगी. \नए काम की शुरुआत के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है. नौकरी और कारोबार दोनों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी का समाधान भी मिल सकता है

शुभ फल प्राप्ति के सरल उपाय

- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं.
- जरूरतमंदों को सफेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें.
 

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