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IND vs AFG: सीरीज जीतते ही बढ़ी टेंशन! वैभव के लिए टूटेगी सैमसन-अभिषेक की जोड़ी?

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है. अब तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन में बदलाव की उम्मीद है. सबसे बड़ा सवाल ‘बेबी बॉस’ वैभव सूर्यवंशी को लेकर है. उन्हें मौका देने के लिए क्या संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी टूटेगी? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देने के संकेत दिए हैं.

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वैभव को खिलाएं तो सैमसन-अभिषेक में से कौन बैठे?
वैभव को खिलाएं तो सैमसन-अभिषेक में से कौन बैठे?

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. दो मुकाबलों में टीम इंडिया का दबदबा ऐसा रहा कि अब तीसरे मैच का नतीजा सीरीज की तस्वीर नहीं बदलेगा. लेकिन गुरुवार को होना वाला यह मुकाबला एक अलग वजह से दिलचस्प हो गया है. सीरीज जीतते ही टीम इंडिया के सामने एक नई ‘टेंशन’ खड़ी हो गई है- क्या ‘बेबी बॉस’ वैभव सूर्यवंशी को तीसरे T20 में मौका मिलेगा?

मौका देना है तो प्लेइंग XI में जगह बनानी होगी. और यही सबसे बड़ा पेच है. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ने पिछले मैच में टॉप ऑर्डर को मजबूती दी. ऐसे में वैभव को जगह देने के लिए इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ सकता है.

वैभव के लिए टूटेगी ओपनिंग जोड़ी?

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कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे टी20 के बाद संकेत दिया था कि तीसरे मैच में टीम का कॉम्बिनेशन बदला जा सकता है. उनका फोकस उन खिलाड़ियों को मैच टाइम देने पर है, जो अब तक बाहर बैठे हैं. एशियन गेम्स से पहले खिलाड़ियों को भारतीय परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा समय देना भी मैनेजमेंट की योजना का हिस्सा है.

यानी तीसरा मैच भारत के लिए सिर्फ औपचारिक मुकाबला नहीं होगा. यह उन खिलाड़ियों के लिए मौका है, जिन्हें अब तक प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली.

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सैमसन और अभिषेक दोनों फॉर्म में हैं और एक-फॉर्मेट नियमित खिलाड़ी हैं. इसलिए दोनों को एक साथ आराम देने का सवाल ही नहीं उठता. अगर वैभव को ऊपर बल्लेबाजी का मौका देना है तो इन दोनों में से किसी एक की जगह बनानी होगी.

एक विकल्प ईशान किशन को आराम देना भी हो सकता है. ईशान दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की कप्तानी करने के बाद भारतीय टीम से जुड़े हैं. मौजूदा सीरीज में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सैमसन संभाल रहे हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट के पास वैभव को फिट करने का एक रास्ता मौजूद है.

वैभव के लिए मुश्किल सिर्फ प्लेइंग XI नहीं है, बल्कि भारत का मौजूदा टॉप ऑर्डर भी है. पहले दो मैचों में शीर्ष तीन बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया.

इसका नतीजा यह रहा कि मिडिल ऑर्डर के कई बल्लेबाजों को अभी तक बल्ला चलाने का मौका ही नहीं मिला. नीतीश रेड्डी और शिवम दुबे तो सीरीज में अब तक बल्लेबाजी के लिए उतर ही नहीं पाए हैं.

ऐसे में तीसरे मुकाबले में मैनेजमेंट के पास कई विकल्प हैं. अय्यर और तिलक वर्मा को क्रीज पर समय दिया जा सकता है. नीतीश और दुबे को बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है. और इसी फेरबदल में वैभव के लिए भी दरवाजा खुल सकता है.

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‘बेबी बॉस’ का इंतजार क्यों बढ़ा?

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए अपना T20 डेब्यू किया था. तब संजू सैमसन की फॉर्म को लेकर सवाल थे और वैभव को मौका मिला था. अब तस्वीर बदल चुकी है.

सैमसन रन ने पिछले मैच में रन बनाया है. अभिषेक भी लय में हैं. ऐसे में वैभव को खिलाने के लिए टीम को मौजूदा सेटअप में बदलाव करना होगा.

यही वजह है कि तीसरा T20 वैभव के लिए सिर्फ एक और मैच नहीं, बल्कि टीम मैनेजमेंट के फैसले का इंतजार बन गया है. अगर बदलाव होता है तो दिल्ली में ‘बेबी बॉस’ की वापसी देखने को मिल सकती है.

नीतीश और बिश्नोई पर भी नजर

गेंदबाजी में भी बदलाव की गुंजाइश है. वरुण चक्रवर्ती की जगह दूसरे T20 में उतरे रवि बिश्नोई ने मौका भुनाया और उन्हें एक और मैच दिया जा सकता है.

नीतीश रेड्डी का गेंद से प्रदर्शन भी टीम के लिए राहत की बात है. चोटों से जूझने वाले हार्दिक पंड्या के बैकअप के तौर पर देखे जा रहे नितीश के लिए मैच टाइम अहम है.

वहीं जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की नई गेंद की जोड़ी ने शुरुआती दोनों मैचों में अपना काम बखूबी किया है. सीरीज हाथ में होने के कारण इनमें से किसी एक को आराम देने का विकल्प भी मैनेजमेंट के सामने हो सकता है.

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अफगानिस्तान के लिए आखिरी मौका

अफगानिस्तान के लिए तीसरा मैच सीरीज बचाने का नहीं, बल्कि सम्मान के साथ दौरा खत्म करने का मौका है. टीम की सबसे बड़ी परेशानी उसकी बल्लेबाजी रही है. भारत के खिलाफ 150-160 के आसपास के स्कोर से मुकाबला करना मुश्किल साबित हुआ है.

कप्तान इब्राहिम जादरान ने भी माना कि टीम को 200 से ज्यादा के स्कोर की सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी. उनका कहना है कि भारत जैसी मजबूत टीम को चुनौती देने के लिए बल्लेबाजों को शुरुआत से ही सही इरादे के साथ खेलना होगा.

अफगानिस्तान के लिए आखिरी मैच में सुधार जरूरी है, लेकिन दिल्ली में असली रोमांच भारत की प्लेइंग XI को लेकर रहेगा.

सीरीज भारत की हो चुकी है. अब नजर इस बात पर है कि क्या तीसरे T20 में टीम इंडिया अपनी जीत की लय के साथ ‘बेबी बॉस’ को भी मैदान पर उतारती है और अगर वैभव आता है, तो सैमसन-अभिषेक की हिट जोड़ी में बदलाव कैसे होता है.

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