scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इजरायल को 40 हजार बम देने वाली डील पर लगेगी रोक? अमेरिकी डेमोक्रेट ने जताई आपत्ति

अमेरिकी हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के वरिष्ठ डेमोक्रेट ग्रेगरी मीक्स ने इजरायल को 2.8 अरब डॉलर के हथियार बेचने के प्रस्ताव को लेकर चिंता जताई है. हालांकि, विदेश मंत्री मार्को रुबियो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस बिक्री को सामान्य कांग्रेस समीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर सकते हैं.

Advertisement
X
इजरायल को 2.8 अरब डॉलर के हथियार बेचने पर वरिष्ठ डेमोक्रेट ने जताई आपत्ति (File Photo- ITG)
इजरायल को 2.8 अरब डॉलर के हथियार बेचने पर वरिष्ठ डेमोक्रेट ने जताई आपत्ति (File Photo- ITG)

अमेरिका में इजरायल को 2.8 अरब डॉलर के हथियार बेचने के प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के एक वरिष्ठ डेमोक्रेट ने आपत्ति जताई है. उन्होंने चिंता जताई है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत होने होगा या नहीं.

रिप्रेजेंटेटिव ग्रेगरी मीक्स ने कहा है कि वे इस बिक्री को मंजूरी नहीं देंगे क्योंकि गाज़ा और लेबनान के घनी आबादी वाले इलाकों में इन हथियारों के संभावित इस्तेमाल को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं.

मीक्स की इस आपत्ति के बावजूद हथियारों की बिक्री रुकने की उम्मीद नहीं है. जब प्रस्ताव औपचारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस के सामने आएगा, तो विदेश मंत्री मार्को रुबियो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सामान्य कांग्रेस समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार कर सकते हैं. यह प्रस्तावित बिक्री ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप प्रशासन गाज़ा युद्ध को लेकर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बावजूद इज़राइल की सैन्य क्षमता को मज़बूत कर रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump and PM Modi (File Photo: PTI)
अफीम के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर ट्रंप ने की PM मोदी की तारीफ
Yemen conflict (File Photo)
हूतियों से बातचीत के बाद अमेरिका का यू-टर्न, सऊदी की मदद से बनाई दूरी?
Trump Israel bombs
इजरायल को एक-एक टन के 40 हजार बम देगा अमेरिका, जानिए क्यों?
US President Donald Trump and Saudi Arabia MBS
'टेरर अटैक का खतरा, सऊदी मत जाओ', US ने नागरिकों को किया आगाह
US Stock Market Crash
US में आज ये बड़ा फैसला... शेयर बाजार में असली खेल तो कल होगा!

डेमोक्रेट्स ने जताई चिंता

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के प्रमुख डेमोक्रेट मीक्स ने कहा कि वे इस बिल को मंजूरी नहीं देने वाले हैं. उनका कहना है कि इजारायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार द्वारा इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंताएं हैं. मीक्स का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से इस बात को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया गाय है कि नेतन्याहू सरकार इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी कानून के हिसाब से नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करेगी.

Advertisement

क्या रुकेगी डील?

मंगलवार को अमेरिकी सांसदों को इस प्रस्तावित हथियार सौदे की जानकारी अनौपचारिक रूप से दी गई थी. जब प्रस्ताव औपचारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस के सामने आएगा, तो विदेश मंत्री मार्को रुबियो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सामान्य कांग्रेस समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार कर सकते हैं. रुबियो पहले भी ऐसा कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: इजरायल को एक-एक टन के 40 हजार बम देगा अमेरिका, क्या ईरान से नई जंग की हो रही तैयारी?

पिछले साल इजरायल को करीब 3 अरब डॉलर की बिक्री को आपातकालीन प्रक्रिया के जरिए मंजूरी दी गई थी. इसके बाद जनवरी में प्रशासन ने इजरायल को कुल 6.67 अरब डॉलर के हथियारों की एक और बिक्री को मंजूरी दी थी. 

बाइडेन प्रशासन ने रोका था ट्रांसफर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस 2.8 अरब डॉलर के पैकेज में 40 हजार ऐसे बम शामिल हैं जिनका वजन 2 हजार पाउंड है. नागरिकों के बड़े पैमाने पर हताहत होने की आशंका के चलते बाइडेन प्रशासन ने इन बमों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी. 

यह प्रस्तावित बिक्री ऐसे समय में हो रही है जब गाजा युद्ध को लेकर इजरायल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल, मीक्स की आपत्ति के बावजूद भी यह तय नहीं है कि यह बिक्री रुकेगी या नहीं. यदि ट्रंप प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करता है तो यह डील कांग्रेस की समीक्षा के बिना ही आगे बढ़ सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अफीम के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर ट्रंप ने की PM मोदी की तारीफ, कहा- भारत के प्रयासों का स्वागत |
    Aaj Ka Panchang, 17 September 2026: 17 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 17 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    हूतियों से बातचीत के बाद अमेरिका का यू-टर्न, सऊदी की मदद से बनाई दूरी? |
    Aaj Ka Meen Rashifal 17 September 2026: मीन राशिवालों की नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, बचत की आदत बढ़ाना होगा, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 17 September 2026: कुंभ राशिवालों का धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर को आगे बढ़ाने का समय है, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Makar Rashifal 17 September 2026: मकर राशिवालों के खर्चे बढ़ेंगे, जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 17 September 2026: धनु राशिवालों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, काम में सफलता मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 17 September 2026: वृश्चिक राशिवाले वाणी को कंट्रोल में रखें, किसी शुभचिंतक से मदद ले सकते हैं, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Tula Rashifal 17 September 2026: तुला राशिवालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप में कोई काम ना करें, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement