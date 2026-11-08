scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे PM मोदी, वीर सैनिकों के बलिदान को किया नमन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जा रहे हैं जहां वो सुरक्षा बलों के जवानों के साथ त्योहार मनाएंगे. उन्होंने सोशल मीडिया पर देशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दीं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की प्रगति पर जोर दिया. इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों के बलिदान और तपस्या को भी नमन किया.

Advertisement
X
पीएम मोदी हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं. (File Photo- ITG)
पीएम मोदी हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं. (File Photo- ITG)

देशभर में आज दिवाली का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं. वहां वो सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाएंगे. हर साल की तरह अपनी इस परंपरा को जारी रखते हुए पीएम मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने बस्तर रवाना हो रहे हैं.

बस्तर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं साझा की हैं. इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों को भी दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. 

पीएम मोदी ने कहा, 'हमारे वीर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए बस्तर जा रहा हूं. कल तक जहां नक्सलियों का कहर था वहां आज विकास की बहार है. वीर जवानों, उनके बलिदान, त्याग और तपस्या को नमन करने जा रहा हूं.'

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi Rahul Gandhi Akhilesh Yadav Yogi Adityanath
स‍ियासी पटाखों से मोदी, राहुल, अख‍िलेश और योगी की द‍िवाली, देखें सो सॉरी
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 8 नवंबर 2026, रविवार की अहम खबरें
लालकृष्ण आडवाणी: शताब्दी में प्रवेश करता एक प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व
CM Vijay
एक बांध, दो राज्य और पानी की जंग... CM विजय ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी
PM Modi On Diwali
दिवाली पर देश के नाम PM मोदी का संदेश

वहीं, देशवासियों को दीपोत्सव की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'देशभर के अपने परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं.'

पीएम मोदी ने इससे पहले भी एक वीडियो जारी करके बताया था कि वो जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे. उन्होंने कहा था, 'दीपावली का पावन पर्व. पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है. प्रकाश का ये पर्व. अंधकार के खिलाफ हमारे संकल्प का परिचय है. आप सबको दीपावली की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका ये पर्व, आपका आगे का समय सब कुछ सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ रहेगा. मैं भी आपकी तरह बड़े उत्साह से दीपावली मनाता हूं और हर साल आप जानते हैं देश के बीच जवानों के बीच में जाना मेरा नित्य क्रम है. इस बार भी जारी रहेगा.'

Advertisement

पीएम मोदी ने की देवेंद्र फडणवीस की तारीफ

वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के लोहारी सावंगा गांव में किसानों के साथ दिवाली मनाई. पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा, 'महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोहारी सावंगा गांव (नरखेड़, नागपुर) में किसानों के साथ दिवाली मनाने और अरुणाबाई और रामभाऊ बालपांडे के आवास पर ठहरने की ये पहल बेहद भावुक करने वाली है. ये उस करुणा की भावना को दिखाता है जिसके साथ महाराष्ट्र में एनडीए सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और उनका कल्याण सुनिश्चित कर रही है.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    बाबरी विध्वंस पर सोनिया गांधी के बयान से भड़की BJP, बोली- कांग्रेस के दिल में आज भी जिंदा है बाबर |
    स‍ियासी पटाखों से पीएम मोदी, राहुल गांधी, अख‍िलेश यादव और सीएम योगी की द‍िवाली, देखें सो सॉरी |
    कीव पर किस कदर टूटा रूसी ड्रोन-मिसाइल का कहर, देखें दुनिया आजतक |
    10,000 रुपये से भी सस्ते हैं ये 5 फोन, मिलेगी 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 120Hz का डिस्प्ले |
    Hardik Pandya Diwali Celebration: क्रिकेटर हार्दिक पंड्या ने धूमधाम से मनाई दिवाली, GF और बेटे संग रीति-रिवाजों से की पूजा, दिखाई जश्न की झलक |
    न साड़ी, न सूट... ससुराल में कुमार विश्वास की बड़ी बेटी ने मनाई दिवाली, ग्लैमरस लुक में पति संग अग्रता ने खींचा ध्यान, PHOTOS |
    बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे PM मोदी, वीर सैनिकों के बलिदान को किया नमन |
    Diwali 2026: आज दिवाली पर इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, बुधादित्य राजयोग से मिलेगा धन और तरक्की का तोहफा! |
    आखिर कैसे तय होती है हवा की शुद्धता? जानें AQI का पूरा गणित और GRAP के नियम
    Advertisement