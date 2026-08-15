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Best Places to Visit in Udaipur: मानसून ट्रिप के लिए बेस्ट है उदयपुर, इन 5 जगहों की खूबसूरती जीत लेगी आपका दिल

Best Places to Visit in Udaipur: अगर आप इस मानसून कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो उदयपुर आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है. आज हम आपको उदयपुर की कुछ ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.

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मानसून में उदयपुर की ये 5 जगहें हो जाती है बेहद खूबसूरत (Photo-ITG)
मानसून में उदयपुर की ये 5 जगहें हो जाती है बेहद खूबसूरत (Photo-ITG)

Best Places to Visit in Udaipur: मानसून के मौसम में उदयपुर की खूबसूरती देखते ही बनती है. गर्मियों में सूखने लगने वाली शहर की झीलें बारिश के बाद पानी से भर जाती हैं और चारों तरफ हरियाली नजर आने लगती है. शाही महलों, ऐतिहासिक इमारतों और अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों से घिरा उदयपुर बारिश के मौसम में और भी खूबसूरत हो जाता है. 

बारिश के बाद मौसम सुहावना हो जाता है और पहाड़ियों पर छाई हल्की धुंध यहां के नजारों में चार चांद लगा देती है. अगर आप मानसून में किसी ऐसी जगह घूमना चाहते हैं, जहां प्रकृति के साथ इतिहास और शाही विरासत भी देखने को मिले तो उदयपुर से बेहतर शायद ही कोई जगह हो सकता है. यहां आप झीलों के किनारे सुकून भरे पल बिता सकते हैं, महलों की खूबसूरती देख सकते हैं और अरावली की हरियाली के बीच ड्राइव का मजा ले सकते हैं. आइए जानते हैं उदयपुर की उन खूबसूरत जगहों के बारे में, जिन्हें आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.

सिटी पैलेस
उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे शानदार महल परिसरों में से एक है. यहां आपको राजस्थानी वास्तुकला, पुराने महल, शाही सामान और ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिलते हैं.

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मानसून में मौसम सुहावना रहता है, इसलिए महल घूमने में ज्यादा परेशानी नहीं होती. अगर आपको इतिहास और शाही वास्तुकला में दिलचस्पी है, तो इस जगह को अपनी लिस्ट से बिल्कुल न हटाएं.

सिटी पैलेस
सिटी पैलेस

पिछोला झील

उदयपुर जाएं और पिछोला झील न देखें, ऐसा कैसे हो सकता है. मानसून में बारिश के बाद झील का पानी बढ़ जाता है और आसपास का पूरा इलाका बेहद खूबसूरत नजर आता है.

आप यहां बोट राइड का मजा ले सकते हैं. नाव से सिटी पैलेस, जग मंदिर और झील के आसपास की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिलता है. बादलों से घिरा आसमान और हल्की बारिश इस सफर को और भी ज्यादा यादगार बना देते हैं.

बाहुबली हिल्स

अगर आपको प्रकृति और फोटोग्राफी पसंद है, तो बाहुबली हिल्स जरूर जाएं. बड़ी झील के पास स्थित यह जगह मानसून के दौरान हरियाली से भर जाती है. जुलाई से सितंबर के बीच यहां का मौसम और नजारे बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं.

पहाड़ी की चोटी से आसपास की झील और हरी-भरी पहाड़ियों का शानदार व्यू मिलता है. यहां आप प्रकृति के बीच कुछ समय सुकून से बिता सकते हैं और खूबसूरत तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं.

सज्जनगढ़ मानसून पैलेस
अरावली की पहाड़ियों पर बना सज्जनगढ़ मानसून पैलेस उदयपुर की सबसे मशहूर जगहों में से एक है. 19वीं सदी में बने इस महल से मानसून के दौरान आसपास की हरियाली और बादलों से ढकी पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है.

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यहां से पिछोला झील, फतेहसागर झील, अरावली की पहाड़ियां और आसपास की घाटियों को देखा जा सकता है. बारिश के मौसम में ठंडी हवाओं के बीच यहां से सूर्यास्त देखना एक अलग ही अनुभव होता है.

सज्जनगढ़ मानसून पैलेस
सज्जनगढ़ मानसून पैलेस

अरावली की हरी-भरी वादियां

मानसून के दौरान उदयपुर के आसपास की अरावली पहाड़ियां हरियाली से ढक जाती हैं. ऐसे में शहर के आसपास रोड ट्रिप का प्लान भी बनाया जा सकता है.

हल्दीघाटी और देसूरी नाल की तरफ जाने वाले रास्तों पर बारिश के बाद हरियाली, पहाड़ और छोटे-छोटे झरने देखने को मिलते हैं. अगर आपको नेचर और रोड ट्रिप पसंद है, तो इन रास्तों पर ड्राइव करना आपके लिए शानदार अनुभव हो सकता है.

मानसून में उदयपुर में क्या करें?

  • पिछोला झील में बोट राइड का मजा लें.
  • सज्जनगढ़ मानसून पैलेस से सूर्यास्त देखें.
  • सिटी पैलेस की शाही खूबसूरती और इतिहास को करीब से जानें.
  • बाहुबली हिल्स पर नेचर वॉक और फोटोग्राफी करें.
  • अरावली की पहाड़ियों के बीच रोड ट्रिप का मजा लें.
  • फतेहसागर झील के किनारे शाम बिताएं.
  • स्थानीय रेस्टोरेंट में राजस्थानी खाने का स्वाद चखें.
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