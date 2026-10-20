दशहरे पर PM मोदी का विश्वास-संकल्प वाला संदेश, राहुल गांधी ने ये कहा

विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश साझा किए. PM मोदी ने लोगों के जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता की कामना की, वहीं राहुल गांधी ने अहंकार, अन्याय और अत्याचार पर सत्य और न्याय की जीत का संदेश दिया.

और पढ़ें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, “आप सभी को विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं.” उन्होंने कामना की कि उल्लास और विश्वास का यह पर्व हर किसी के संकल्प को नई शक्ति दे और सभी का जीवन सुख, सौभाग्य और सफलता से समृद्ध हो.

PM मोदी ने भगवान राम का जिक्र करते हुए अंग्रेजी में लिखा कि राम धर्म, अच्छाई, सत्य और वीरता के प्रतीक हैं. उनके संदेश में विजयादशमी के धार्मिक महत्व के साथ जीवन में सकारात्मकता और मजबूत संकल्प का भाव दिखाई दिया.

राहुल ने की सुख-समृद्धि की कामना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में लिखा, “अहंकार, अन्याय और अत्याचार पर सत्य और न्याय की विजय का यह पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए.”

Advertisement

यह भी पढ़ें: Aaj ka Upay 20 October 2026: संकट से मुक्ति के लिए विजयादशमी पर ये उपाय करें

राहुल गांधी ने अपने संदेश में सत्य और न्याय की जीत पर जोर दिया. उनके संदेश में दशहरे के पारंपरिक महत्व के साथ अन्याय और अत्याचार पर अच्छाई की जीत की कामना की.

दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस मौके पर देश भर के कई नेताओं ने देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की. PM मोदी ने संकल्प और विश्वास को अपने संदेश का केंद्र बनाया, जबकि राहुल गांधी ने सत्य और न्याय की विजय पर जोर दिया. राजनीतिक असमानता और गहमा-गहमी के बीच नेताओं के संदेशों में देशवासियों के सुख और शांति की कामना समान रही.

---- समाप्त ----