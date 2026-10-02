कैप्टन स्मित ने PM मोदी को बताया अपना आदर्श, 9 मिनट VIDEO कॉल में हुई खास बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छर से वीडियो कॉल पर बात की. करीब 9 मिनट की इस बातचीत में स्मित ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा आदर्श बताया. कैप्टन स्मित इस दौरान काफी भावुक हो गए और कहा कि पीएम मोदी से बात करना उनके लिए बेहद खास पल है. उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिलेगा.

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पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित की हिम्मत, सूझबूझ और मुश्किल वक्त में संयम बनाए रखने की तारीफ की. उन्होंने कहा कि पूरा देश स्मित के लिए प्रार्थना कर रहा है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय दूसरों की जान लेने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले लोग हैं.

मां गीता बेन और भगवद्गीता की सीख का भी जिक्र

पीएम मोदी ने बातचीत में कैप्टन स्मित की मां गीता बेन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि स्मित की मां ने उन्हें भगवद्गीता की सीख और संस्कारों के साथ बड़ा किया है. पीएम मोदी की बात सुनकर स्मित ने भी अपनी भावनाएं साझा कीं और कहा कि प्रधानमंत्री का फोन आना उनके लिए बेहद गर्व की बात है.

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मुश्किल वक्त में पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा

कैप्टन स्मित ने पीएम मोदी को बताया कि जब भी वह किसी मुश्किल में होते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. उन्होंने कहा कि उस मुश्किल वक्त में भी वह हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे. स्मित ने बताया कि इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला, जो उनके लिए बेहद खास और गर्व का पल है.

पीएम मोदी और कैप्टन स्मित की इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने उनके साहस और मुश्किल हालात में दिखाई गई सूझबूझ की सराहना की. वहीं स्मित ने कहा कि पीएम मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं और उनसे बात करना उनके लिए ऐसी बात है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी.

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