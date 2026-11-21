प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को IIT खड़गपुर के 75 साल पूरे होने के मौके पर संस्थान के 75 छात्रों से बातचीत की. यह बातचीत '75 वॉयसेस फॉर विकसित भारत' पहल के तहत हुई. इसमें छात्रों को प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा करने और विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा करने का मौका मिला.

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इस मौके पर पीएम मोदी ने IIT खड़गपुर के 75 साल पूरे होने पर एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया. पीएम मोदी ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वह चुनौती को चुनौती दिए बिना नहीं रह सकते. उन्होंने कहा कि चुनौती का सामना कैसे करते हैं और कितनी जल्दी संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है. कई लोग अपनी सोच और क्षमताओं को सीमित कर लेते हैं जिसे लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है.

पीएम ने कहा कि 20 साल पहले तक गरीबी को एक ऐसी समस्या माना जाता था जिसे दूर करना मुश्किल है. पहले गरीबी हटाने के नारे तो लगाए गए, लेकिन नीतियां बनाने और उन पर काम करने के दौरान पूरा सिस्टम सुस्त पड़ा रहता था. पीएम ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोगों की सोच थी कि इतनी बड़ी आबादी में गरीबी दूर नहीं हो सकती और देश ऐसे ही चलता रहेगा.

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उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने लाल किले से गरीबों के लिए शौचालय बनाने की बात कही. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय संसद में लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे, वे गरीबों और महिलाओं के लिए शौचालय की जरूरत को नहीं समझ पाए थे. पीएम के मुताबिक, ऐसी सोच के कारण देश लंबे समय तक जरूरी सुविधाओं से वंचित रहा. उनका सरकार ने पिछले 12 साल में इस सोच को बदला और गरीबों को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया.

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