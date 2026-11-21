एक ओर SSC कांस्टेबल भर्ती के लिए हजारों युवा परीक्षा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ कथित तौर पर कुछ परीक्षा केंद्रों पर बैठा एक नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम के जरिए इस पूरी प्रक्रिया में सेंध लगा रहा था. यूपी एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि सात राज्यों के 30 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन सिस्टम से छेड़छाड़ की गई. आरोप है कि इसके जरिए 3,777 उम्मीदवारों को बाहर बैठे सॉल्वर की मदद से परीक्षा दिलाई गई.

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यह मामला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) और असम राइफल्स में राइफलमैन भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ा है. जांच में सामने आया कि गैंग ने परीक्षा केंद्रों से जुड़े लोगों और हैकरों की मदद से कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बनाई और स्क्रीन शेयरिंग के जरिए बाहर बैठे सॉल्वर को प्रश्न दिखाए. इसके बाद सॉल्वर सवाल हल करके अभ्यर्थियों तक जवाब पहुंचाते थे.

7 राज्यों के 30 परीक्षा केंद्र जांच के दायरे में

रिपोर्ट के मुताबिक, एसटीएफ की जांच में उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड के परीक्षा केंद्रों पर भी सिस्टम से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं. कुल 30 परीक्षा केंद्रों के खिलाफ गाजियाबाद के वेव सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. जांच में उत्तर प्रदेश के आगरा, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज और ग्रेटर नोएडा के परीक्षा केंद्रों के कंप्यूटर सिस्टम में भी सेंधमारी की बात सामने आई. यूपी के इन केंद्रों पर कुल 1,248 सिस्टम हैक किए जाने की जानकारी सामने आई है.

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22 मई को ग्रेटर नोएडा में हुई थी गिरफ्तारी

इस मामले की शुरुआत 22 मई 2026 को हुई थी. उस दिन यूपी एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित बालाजी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर छापा मारा था. यहां से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों में परीक्षा केंद्र से जुड़े अमित राणा का नाम भी शामिल था. उसके लैपटॉप की जांच में ऑनलाइन परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं के सोर्स कोड और हैकिंग में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर मिलने की बात सामने आई. छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने करीब 50 लाख रुपये नकद और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए थे.

ऐसे किया जाता था परीक्षा सिस्टम में सेंधमारी

जांच के मुताबिक, गैंग ने परीक्षा केंद्रों के कंप्यूटर सिस्टम को बाहर से एक्सेस करने का तरीका तैयार किया था. इसके लिए स्क्रीन शेयरिंग और रिमोट एक्सेस से जुड़े उपकरणों और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया. परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे सवाल दूर बैठे सॉल्वर तक पहुंचाए जाते थे. सॉल्वर सवाल हल करके जवाब अभ्यर्थियों तक पहुंचाते थे.

इस पूरे नेटवर्क में हैकर, परीक्षा केंद्रों से जुड़े लोग और दलाल शामिल होने का आरोप है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों के कुछ संचालकों की मदद से इस तरीके को अंजाम दिया गया.

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अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार

एसटीएफ इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जांच के बाद 30 परीक्षा केंद्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. एसटीएफ ने ऑनलाइन परीक्षा के सिस्टम में सेंधमारी और पेपर सॉल्व कराने से जुड़ी अपनी रिपोर्ट कर्मचारी चयन आयोग (SSC) को भी भेजी है. मामले की जांच जारी है.

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