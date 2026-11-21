सुपरस्टार सलमान खान ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं. उनकी फिल्म चाहे जैसी हो, उनका स्टारडम ऐसा है कि बॉक्स ऑफिस पर वो कमाई कर ही जाती है. हालांकि पिछले कुछ समय से सलमान की फिल्में फैंस को इंप्रेस नहीं कर पाई हैं. वो अपने भाईजान का कमबैक चाहते हैं, और इस बात से खुद एक्टर भी वाकिफ हैं. हाल ही में उन्होंने फैंस और ट्रोल्स की बातों पर रिएक्ट किया है.

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हेटर्स पर क्या बोले सलमान?

सलमान खान ने ABP से बातचीत में अपनी हालिया फिल्मों को लेकर उन लोगों पर बात की, जो उनपर लगातार सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनकी टीम उन्हें लोगों की शिकायत के बारे में बताती है, जो उन्हें सलमान से है. वो उनका कमबैक चाहते हैं. सलमान ने यहां तक कहा कि लोग उनकी रिलीज होने वाली फिल्म मातृभूमि को भी ट्रोल कर रहे हैं.

सलमान ने कहा- आजकल मैं देख रहा हूं, मेरी टीम भी मुझे बताती है. लोग कह रहे हैं कि हमें भाई वापस चाहिए. उन्होंने अच्छी फिल्में की हैं लेकिन लास्ट 5-6 फिल्मों में क्या हो गया भाई? भाई की एनर्जी नहीं रही, भाई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे. भाई को अपने दोस्तों की नहीं सुननी चाहिए, भाई ये-भाई वो. अभी मातृभूमि का ट्रेलर देखने के बाद हमें ऐसा लगा था कि भाई का कमबैक होगा, लेकिन अभी अगली फिल्म में देखते हैं. ये शायद मुमकिन नहीं होगी.

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सलमान ने आगे उन लोगों को जवाब दिया, जो उनपर लगातार सवाल उठा रहे हैं. सुपरस्टार ने कहा- बोल रहे हैं, अच्छी बात है. बोलो, भाई की वजह से आप लोग सोशल मीडिया पर दिखाई तो दे रहे हो. भाई की वजह से, उनकी बुराई करके आपको फॉलोअर्स तो आ रहे हैं. आपको एक रोजगारी मिल रही है. भाई को इससे कोई परेशानी नहीं है. आपको जो करना है करो, लेकिन अपने माता-पिता को दुख मत पहुंचाओ.

कब रिलीज हो रही है सलमान की मातृभूमि?

सलमान खान की बात करें, तो इन दिनों वो अपनी फिल्म मातृभूमि को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर लगातार इसे अपनी फिल्म की हीरोइन चित्रांगदा सिंह संग प्रमोट कर रहे हैं. जल्द ही वो अपने शो बिग बॉस 20 पर भी इसका प्रमोशन करते नजर आएंगे. उनकी फिल्म 4 दिसंबर को श्रद्धा कपूर की ईठा संग क्लैश हो रही है.

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