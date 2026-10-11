PM मोदी ने तमिलनाडु को दी ₹13 हजार करोड़ की सौगात, बोले- विरासत और विकास साथ-साथ आगे बढ़ रहे

चेन्नई में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा मंदिर, मेट्रो और विज्ञान के इर्द-गिर्द रहा. उन्होंने तमिलनाडु में करीब 13 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस दौरान चेन्नई मेट्रो की फेज-2 येलो लाइन का उद्घाटन किया गया. पीएम मोदी ने IIT मद्रास परिसर में भगवान शिव के मंदिर में पूजा की, फिर इंसानी दिमाग पर रिसर्च करने वाले ब्रेन सेंटर पहुंचे. यहां विशेषज्ञों ने उन्हें चल रहे शोध के बारे में जानकारी दी.

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इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि भारत अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है. विज्ञान में तरक्की और नई सुविधाओं से लोगों को नए मौके मिल रहे हैं. विकास के इन कामों से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे. इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भी मौजूद रहे. पीएम मोदी ने अपने दौरे को भारत की विरासत, विज्ञान की तरक्की और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए कहा कि देश की सांस्कृतिक ताकत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है.

पीएम मोदी ने तमिलनाडु को दी इन योजनाओं की सौगात

तमिलनाडु को 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली. पीएम मोदी ने चेन्नई मेट्रो के फेज-2 में पूनमल्ली से वडापलानी तक के रूट का उद्घाटन किया. इस परियोजना पर करीब 4,900 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. वहीं, करीब 3,700 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं के तहत NH-744 के वडुगपट्टी-थेरकुवेंगनल्लूर हिस्से और मदुरै रिंग रोड के एक हिस्से का उद्घाटन किया गया. तिरुवरूर बाईपास की आधारशिला भी रखी गई. रेलवे से जुड़े 750 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट के तहत कराईकल-पेरलम रेल लाइन, कोयंबटूर के आसपास तीन रेल फ्लाईओवर और पांच अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया.

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इसके अलावा, चेन्नई पोर्ट पर सामान रखने की जगह, चार गोदाम, क्रूज टर्मिनल और नाविकों के लिए क्लब का उद्घाटन किया. वीओ चिदंबरनार पोर्ट पर आठ परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जबकि कामराजर पोर्ट पर कोयला बर्थ-3 का उद्घाटन हुआ. चेन्नई के मणाली स्थित रिफाइनरी में करीब 1,620 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली लुब्रिकेंट बेस स्टॉक परियोजना की आधारशिला रखी गई. इसके अलावा, पीएम मोदी ने IIT मद्रास के सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर को देश को समर्पित किया. यहां 100 से ज्यादा मानव दिमागों का 3D नक्शा बनाने का वैज्ञानिक मिशन शुरू किया गया. साथ ही, स्ट्रोक से प्रभावित दिमाग का विशेष एटलस भी जारी किया गया, जिससे वैज्ञानिकों को इलाज के नए तरीके खोजने में मदद मिल सकती है.

मंदिर में पूजा के बाद ब्रेन सेंटर पहुंचे पीएम मोदी

पीएम मोदी ने IIT मद्रास परिसर में स्थित श्री जलकंटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की. यह भगवान शिव का सदियों पुराना मंदिर है. यहां पारंपरिक संगीत के साथ उनका स्वागत किया गया. मंदिर के पुजारियों ने उन्हें भगवान कृष्ण और श्रीराम को समर्पित एक उप-मंदिर में रखे श्रीचक्र का महत्व बताया. इसके बाद पीएम मोदी ने श्रीचक्र पर फूल चढ़ाए. मंदिर में दर्शन के बाद वह सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर पहुंचे. IIT मद्रास ने साल 2022 में इस सेंटर की शुरुआत की थी. यहां इंसानी दिमाग की बनावट और उसके अलग-अलग हिस्सों के बीच संबंधों को समझने पर काम किया जाता है. इसके लिए दिमाग की हाई-रेजोल्यूशन इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है.

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संस्थान का लक्ष्य दिमाग से जुड़ा विस्तृत डेटा जुटाना, वैज्ञानिक शोध को आगे बढ़ाना और नई तकनीक विकसित करना है. पीएम मोदी को सेंटर के कामकाज और रिसर्च के बारे में विस्तार से बताया गया.

'विरासत और भविष्य की आकांक्षाएं साथ-साथ आगे बढ़ रही हैं'

पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेता है. विज्ञान में तरक्की के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नए अवसर पैदा कर रहा है. उन्होंने कहा कि देश की विरासत और भविष्य की आकांक्षाएं साथ-साथ आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने सार्वजनिक परिवहन को शहरों के विकास के लिए जरूरी बताया. उनके मुताबिक, बेहतर यातायात के लिए सिर्फ सड़कों को चौड़ा करना काफी नहीं है. शहरों को ऐसी सुविधाओं की जरूरत है, जिनसे लोगों का सफर आसान हो सके.

उन्होंने बताया कि साल 2014 में देश के सिर्फ पांच शहरों में मेट्रो सेवा थी, जबकि अब 25 शहरों में मेट्रो चल रही है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु ने देश में मैन्युफैक्चरिंग के विकास में अहम भूमिका निभाई है. उनके मुताबिक, साल 2014 के बाद भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि रक्षा निर्यात 50 गुना बढ़ा है. इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात भी नए स्तर पर पहुंचा है.

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मुख्यमंत्री विजय ने रखीं कई मांगें

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पीएम मोदी के सामने राज्य से जुड़े कई मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय पर आधारित, भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी शासन बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के मिलकर काम करने को भी जरूरी बताया. विजय ने चेन्नई मेट्रो के तीसरे चरण को जल्द मंजूरी देने की मांग की. उन्होंने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल बनाने के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की अपील की. इसके अलावा अंतरराज्यीय रेल लाइन को मंजूरी देने और राज्यों के बीच पानी का उचित बंटवारा सुनिश्चित करने की मांग भी रखी.

मुख्यमंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत लंबित 100 करोड़ रुपये जारी करने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने बताया कि तमिलनाडु विधानसभा ने मद्रास हाईकोर्ट की कार्यवाही में तमिल भाषा के इस्तेमाल के लिए प्रस्ताव पारित किया है.



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