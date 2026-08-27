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Rakhi Gift Ideas : रक्षाबंधन के लिए बेस्ट गिफ्ट, बड़े काम के हैं ये सामान

Raksha bandhan gift: रक्षाबंधन में अपनी बहन या फिर भाई को गिफ्ट देने का प्लान बना रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या देना चाहिए. मार्केट में ऐसे बहुत से काम के सामान मौजूद हैं, जो अधिकतर लोगों को पसंद आते हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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घर में काम आने वाले सामान को बतौर गिफ्ट में दे सकते हैं. (Photo: AI Generated)
घर में काम आने वाले सामान को बतौर गिफ्ट में दे सकते हैं. (Photo: AI Generated)

रक्षाबंधन के मौके पर बहुत से भाई-बहन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के बीच में कंफ्यूजन होती है कि बेस्ट गिफ्ट क्या रहेगा. 

आज मार्केट में मिलने वाले कुछ खास होम अप्लायंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स के आइटम बताने जा रहे हैं, उनको बतौर रक्षाबंधन गिफ्ट दे सकते हैं. आइए कुछ ऐसे ही खास ऑप्शन के बारे में जानते हैं. 

मार्केट में एयर फ्रायर, रोबोट वैक्यूम क्लीन और इलेक्ट्रिक कुकर आदि को खरीद सकते हैं. ये सामान घर के काम को आसान बनाते हैं. साथ ही रोबो वैक्यूम क्लीन घर को एकदम साफ रखतेहैं.

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एयर फ्रायर 

एयर फ्रायर का आजकल का काफी क्रेज है, जो खाने के सामान को बिजली की मदद से सेकने (रोस्टेड) का काम करता है. इसमें बहुत ही मात्रा में तेल की जरूरत पड़ती है. मार्केट में 3 हजार रुपये की शुरुआती कीमत के साथ कई एयर फ्रायर मिल जाएंगे, जिनको बतौर रक्षाबंधन गिफ्ट दिया जा सकेगा. 

यह भी पढ़ें: Raksha Bandhan Best Gift : रक्षाबंधन स्पेशल गिफ्ट, बड़े काम के हैं ये गैजेट, 500 से भी कम है कीमत

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स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर 

रक्षाबंधन में बतौर गिफ्ट रोबोट वैक्यूम क्लीन भी दिया जा सकता है. मार्केट में Dreame, Dyson समेत कई ब्रांड हैं, जो रोबो वैक्यूम क्लीनर आदि सेल करते हैं, जो घर की सफाई में काफी मददगार साबित होते हैं. मार्केट में ढेरों रोबो वैक्यूम क्लीनर है, जो झाड़ू और पौंछा लगाकर क्लीन कर सकेंगे. इतना ही नहीं Haier CIVIC रोबोट वैक्यूम क्लीनर की कीमत 17  हजार रुपये है. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन खरीदने वालों की पहली पसंद बना AI, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा!

इलेक्ट्रिक कुकर 

रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई या बहन को बतौर गिफ्ट इलेक्ट्रिक कुकर को दिया जा सकता है. इलेक्ट्रिक कुकर कई लोगों के लिए बड़ी ही सहूलियत साबित हो सकता है, इसमें दाल, चालव, सांबर समेत कई आइटम को तैयार किया जा सकता है. ये अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में आते हैं, जिनकी शुरुआती कीमत 1500 रुपये से होती है. हालांकि ज्यादा फीचर्स वाले कुकर को खरीदने के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी होगी.

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